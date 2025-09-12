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Τα ενοίκια θα ανέβουν κι άλλο
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
13:43 - 12 Σεπ 2025

Τα ενοίκια θα ανέβουν κι άλλο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Οι αυξήσεις στα ενοίκια των ακινήτων συνεχίστηκαν καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου να καταγράφουν ανατιμήσεις 10,9%.

Εδώ και μήνες ακούμε πως η αγορά έχει πιάσει ταβάνι, ωστόσο, οι αριθμοί το διαψεύδουν και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στεγαστική κρίση, δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχει, μάλιστα, η ανησυχία πως οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, όχι απλά δεν θα συγκρατήσουν τις τιμές στα ενοίκια, αλλά θα επιφέρουν και νέο κύμα αυξήσεων.

Και είναι εύλογες αυτές οι ανησυχίες, καθώς η μείωση φόρου για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ, ανοίγει διάπλατα το δρόμο για ανατιμήσεις.

Η κυβέρνηση επιδιώκει ασφαλώς να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα οδηγήσει τους ιδιοκτήτες στην απόφαση να δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα από τα ενοίκια. Αυτό (αν συμβεί) θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα ρίξει το κόστος των ενοικίων.

Με δεδομένο ότι σήμερα δηλώνονται κατά μέσο όρο ενοίκια της τάξης των 255 ευρώ είναι ηλίου φαεινότερο πως οι ιδιοκτήτες αποκρύπτουν τα εισοδήματά τους. Και το κάνουν ασφαλώς για να γλιτώσουν το φόρο.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, τους προσφέρει μία γενναία μείωση φόρου, ελπίζοντας πως αν τους καλοπιάσει θα συμμορφωθούν.

Από την άλλη μεριά δίνει επιστροφή ενοικίου στους ενοικιαστές προκειμένου να πιέσουν τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το πραγματικό ενοίκιο.

Πού θα οδηγήσει αυτό το debate τα ενοίκια; Λογικά θα τα αυξήσει.

Ένας ιδιοκτήτης, που δηλώνει τα πάντα στην εφορία, φροντίζει τα εισοδήματά του από ενοίκια να μην ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τα 1.000 ευρώ, καθώς από αυτό το ποσό και επάνω ο φόρος από 15% ανεβαίνει σε κλίμακα 35%. Η κλίμακα αυτή, μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ πέφτει στο 25%.

Συνεπώς, ένας ιδιοκτήτης που νοικιάζει σήμερα ένα ακίνητο με 950 ευρώ ή δύο με 500 ευρώ το καθένα, τώρα μπορεί άνετα να ζητήσει περισσότερα, καθώς δεν έχει να "φοβηθεί" τον φόρο 35%.

Όσο για τους ιδιοκτήτες που κρύβουν εισοδήματα από την εφορία, θα πιεστούν (λόγω επιστροφής ενοικίου) από τους ενοικιαστές να δηλώσουν περισσότερα. Αυτό μπορεί να αυξήσει τα έσοδα του κράτους, αλλά λογικά δεν θα ρίξει το κόστος για τον ενοικιαστή. Θα δίνει ό,τι έδινε, απλά ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει παραπάνω φόρο.

Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες φοροαπαλλαγές της ΔΕΘ, αυτό που κάνουν τα μέτρα είναι να αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα που έχει η ζήτηση αλλά δεν μεγαλώνουν σχεδόν καθόλου την προσφορά.

Έτσι, με βάση την κοινή λογική, δεν φαίνεται να δημιουργείται ένα πλαίσιο που θα ρίξει τα ενοίκια. Αντίθετα, η μείωση φορολογίας, δίνει περιθώρια για αυξήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 18:11
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