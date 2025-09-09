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3+1 φάλτσα στη ΔΕΘ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
13:24 - 09 Σεπ 2025

3+1 φάλτσα στη ΔΕΘ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Οι συνεντεύξεις Τύπου της ΔΕΘ είναι συνήθως βαρετές και παράγουν λίγα highlights. Για τους πρωθυπουργούς ο στόχος - διαχρονικά - είναι απλώς να περάσουν αυτές τις 2-3 ώρες «ανάκρισης», χωρίς να υποπέσουν σε κάποιο σημαντικό επικοινωνιακό λάθος.

Η στρατηγική του Μαξίμου στη φετινή ΔΕΘ είχε ως βασικό στόχο να στείλει ένα καθαρό μήνυμα. Μειώνουμε φόρους για να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη.

Στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε πράγματι να παρουσιάσει ένα δαιδαλώδες και μπερδεμένο σχέδιο. Είπε ουσιαστικά 2-3 «καθαρές» εξαγγελίες. Μειώνουμε τους φόρους εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ στα χωριά και τον ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά.

Την Κυριακή, στη συνέντευξη Τύπου, είχε ως στόχο να υπερασπιστεί τα παραπάνω και να στείλει μερικά πολιτικά μηνύματα… αυτοπεποίθησης. Πχ είπε πως δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο και ότι θα εξαντλήσει την τετραετία.

Αν και το σχέδιο ήταν απλό, δεν έλειψαν και οι αστοχίες. Τρεις απαντήσεις του πρωθυπουργού προκάλεσαν αντιδράσεις στο δημόσιο διάλογο και φυσικά στα social media που τη σήμερον ημέρα έχουν την πρωτοκαθεδρία στην επικοινωνία:

Πρώτον, σε σχέση με το στεγαστικό, η «πατρική» προτροπή στους φοιτητές να συγκατοικήσουν επειδή είναι ακριβά τα ενοίκια ήταν λάθος. Χιλιάδες νέοι εδώ και χρόνια συγκατοικούν στο διάστημα της φοιτητικής τους ζωής, αλλά και μετά από αυτήν. Τι ήθελε να τους πει; Ότι δεν το έχουν σκεφτεί ή ότι είναι καλομαθημένοι;

Αφήστε που δεν είπε και τίποτα για τις φοιτητικές εστίες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτές στο εξωτερικό και θα έπρεπε η κυβέρνηση να της έχει ψηλά στην ατζέντα της για το στεγαστικό των φοιτητών.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός για να υπερασπιστεί το 13ωρο είπε πως «κάποιοι συμπολίτες μας επιλέγουν να δουλεύουν σε δύο δουλειές». Η αποστροφή του λόγου του τον εξέθεσε, καθώς αν κάποιος έβγαζε αρκετά χρήματα από μία δουλειά δεν θα έκανε μία δεύτερη. Συνεπώς, αναγκάζεται και δεν επιλέγει να δουλέψει διπλοβάρδια.

Τρίτον, κάτι ανάλογο είπε και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι συνεχίζουν να δουλεύουν. Το δικαιολόγησε λέγοντας πως απλώς θέλουν να μείνουν δραστήριοι και παραγωγικοί. Σίγουρα, υπάρχει και αυτή η κατηγορία, αλλά δυστυχώς πολλοί συνταξιούχοι δουλεύουν από ανάγκη γιατί οι συντάξεις είναι σε πολλές περιπτώσεις πενιχρές.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός είχε και μία μη-απάντηση σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για μείωση του ΦΠΑ και το ενδεχόμενο να έχει κυρώσεις η χώρα μας. Ανεξάρτητα του τι ισχύει, το γεγονός ότι δεν απάντησε δεν είναι καλό για την εικόνα του και σίγουρα ψαλιδίζει λίγο ακόμα τη «βαθμολογία» της παρουσίας του στη ΔΕΘ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 14:03
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