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Η πολιτική βία δεν λύνει τις πολιτικές διαφορές. Τελεία
Ανεμοδείκτης
11:34 - 12 Σεπ 2025

Η πολιτική βία δεν λύνει τις πολιτικές διαφορές. Τελεία

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Από το να συμμετέχουμε στο... πανηγύρι τοξικότητας των ελληνικών social media για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, είναι προτιμότερο να σταθούμε στο τι σχολιάζουν οι ήρεμες φωνές στις ΗΠΑ για το γεγονός. Άλλωστε τους αφορά περισσότερο.

Ξεχωρίζουμε το σχόλιο που έκανε ο... σεσημασμένος Δημοκρατικός παρουσιαστής του Late Show, Στίβεν Κολμπέρτ.

Ο Κόλμπερτ άνοιξε την εκπομπή του την Τετάρτη με μία πολύ εύστοχη αναφορά στη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και συμβούλου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε ηλικία 31 ετών κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στη Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης.

Αφού εξέφρασε «τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και σε όλους τους αγαπημένους του», σημείωσε:

«Είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι προσωπικά την πολιτική βία της δεκαετίας του 1960. Και ελπίζω να είναι προφανές σε όλους στην Αμερική ότι η πολιτική βία δεν λύνει καμία από τις πολιτικές μας διαφορές. Η πολιτική βία οδηγεί μόνο σε περισσότερη πολιτική βία. Και προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά αυτή να είναι η παράλογη πράξη ενός τρελού και όχι ένα σημάδι για πράγματα που θα ακολουθήσουν».

Σε πείσμα του αλγόριθμου, που του αρέσει να μας φανατίζει και να μας βάζει να τσακωνόμαστε, νομίζουμε τα λόγια του Κολμπέρτ είναι απόλυτα εύστοχα και αρκετά για να κλείσουμε το φαύλο κύκλο της πολιτικής διαμάχης που έχει ξεσπάσει και στην Ελλάδα με αφορμή τη δολοφονία του Κερκ.

Ο Κερκ είχε λάθος απόψεις, ακραίες και μισαλλόδοξες. Τροφοδοτούσε τη βία και το φανατισμό, αλλά σαφώς η δολοφονία του δεν ήταν η ορθή απάντηση. Αντίθετα, εξυπηρετεί την ατζέντα του.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 19:05
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