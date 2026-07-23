Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

Με αφορμή τη σπουδαία αυτή ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αναζητήσαμε τις δέκα ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία.
Η σχετική λίστα έχει ως εξής:
Χρήστος Τζόλης, 40.000.00 ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ,
Κώστας Μανωλάς: 36.000.000 ευρώ από τη Ρόμα στην Νάπολι
Μπάμπης Κωστούλας 35.000.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον
Στέφανος Τζίμας: 26.500.000 ευρώ από τον ΠΑΟΚ στην Μπράιτον
Οδυσσέας Βλαχοδήμος: 23.600.000 ευρώ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στη Νιούκαστλ
Φώτης Ιωαννίδης: 22.000.000 ευρώ από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ
Κωνσταντίνος Μαυροπάνος: 20.000.000 ευρώ από τη Στουκγκάρδη στη Γουέστ Χαμ
Βαγγέλης Παυλίδης: 18.000.000 ευρώ από την Άλκμααρ στη Μπενφίκα
Παναγιώτης Ρέτσος: 17.500.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στην Λεβερκούζεν
Κώστας Μήτρογλου: 15.000.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στη Φούλαμ