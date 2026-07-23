Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

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Η ανακοίνωση του Χρήστου Τζόλη από την Άρσεναλ έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού ο νεαρός εξτρέμ κατέστη έτσι η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Με αφορμή τη σπουδαία αυτή ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αναζητήσαμε τις δέκα ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία.

Η σχετική λίστα έχει ως εξής:

Χρήστος Τζόλης, 40.000.00 ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ,

Κώστας Μανωλάς: 36.000.000 ευρώ από τη Ρόμα στην Νάπολι

Μπάμπης Κωστούλας 35.000.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον

Στέφανος Τζίμας: 26.500.000 ευρώ από τον ΠΑΟΚ στην Μπράιτον

Οδυσσέας Βλαχοδήμος: 23.600.000 ευρώ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στη Νιούκαστλ

Φώτης Ιωαννίδης: 22.000.000 ευρώ από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος: 20.000.000 ευρώ από τη Στουκγκάρδη στη Γουέστ Χαμ

Βαγγέλης Παυλίδης: 18.000.000 ευρώ από την Άλκμααρ στη Μπενφίκα

Παναγιώτης Ρέτσος: 17.500.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στην Λεβερκούζεν

Κώστας Μήτρογλου: 15.000.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στη Φούλαμ