Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Δανιήλ σε ηλικία 88 ετών

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ, ένας από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες προπονητές των προηγούμενων δεκαετιών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας συγκίνηση στον φίλαθλο κόσμο.

Ο εκλιπών είχε συνδέσει το όνομά του με μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκός, τον οποίο οδήγησε το 1988 μέχρι τα προημιτελικά του τότε Κύπελλο UEFA, σε μια από τις πιο αξιόλογες ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας εκείνη την εποχή. Σε τρεις διαφορετικές θητείες στον πάγκο των «πράσινων», κατέγραψε 106 νίκες σε σύνολο 161 αγώνων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του. Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η κατάκτηση του νταμπλ το 1991, επιτυχία που σφράγισε την παρουσία του στο «τριφύλλι».

Παράλληλα, υπηρέτησε και την Εθνική Ελλάδας, καθοδηγώντας τη «γαλανόλευκη» από το 1999 έως το 2001, σε μια απαιτητική μεταβατική περίοδο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Γεννημένος στην Καβάλα, όπου και θα τελεστεί η κηδεία του, ο Βασίλης Δανιήλ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή ως ποδοσφαιριστής στον τοπικό Ηρακλή. Ωστόσο, αποσύρθηκε πρόωρα από την ενεργό δράση και αφοσιώθηκε στην προπονητική ήδη από την ηλικία των 34 ετών, χαράσσοντας μια μακρά και πολυσχιδή πορεία στους πάγκους.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε πληθώρα συλλόγων, μεταξύ των οποίων οι Νίκη Βόλου, Α.Ο. Πάτραι, Α.Ο. Ξάνθη, Δήμητρα Τρικάλων, Πτολεμαίος Πτολεμαΐδας, Α.Ο. Καβάλα, Καστοριά, Απόλλων Καλαμαριάς, Ξάνθη, Ολυμπιακός Βόλου, Λάρισα και Πανηλειακός, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε κάθε σταθμό.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής εποχής για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Βασίλη Δανιήλ να καταγράφεται πλέον στη μνήμη ως ένας προπονητής που υπηρέτησε το άθλημα με συνέπεια, πάθος και σημαντικές επιτυχίες.