Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες Σούντγκρεν για χειραγώγηση αγώνων – Απορρίπτει τις κατηγορίες η ΠΑΕ Βόλος
Magazino
18:53 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο σουηδός ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Σούντγκρεν προκάλεσε αναταράξεις τη Δευτέρα (3/11) με δηλώσεις του σε podcast της πατρίδας του, περί στημένων αγώνων στα playouts της Stoiximan Super League την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα η καταγγελία του αφορούσε ματς της ομάδας του Βόλου με τον Πανσεραϊκό. Η ΠΑΕ Βόλος απέρριψε τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά του ποδοσφαιριστή.

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας με ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες ώρες αργότερα, γνωστοποίησε πως έχει λάβει γνώση των δηλώσεων του ποδοσφαιριστή που βρισκόταν την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα, αναφέρει πως «έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν.

Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».

