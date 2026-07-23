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Στην Άρσεναλ ο Τζόλης με το ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή των 40 εκατ. ευρώ
Magazino
16:10 - 23 Ιουλ 2026

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης με το ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή των 40 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Άρσεναλ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (23/7) την απόκτηση του Έλληνα εξτρέμ Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ, με τον 24χρονο άσσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Ειδικότερα, το ποσό της μεταγραφής εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 34 εκατ. λίρες -40 εκατ. ευρώ-, ποσό που τον καθιστά την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, ενώ παράλληλα αποτελεί ρεκόρ πώλησης και για την ιστορία της βελγικής Pro League.

Ο Τζόλης, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Νόριτς Σίτι, πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν πέρσι με την Κλαμπ Μπριζ, σημειώνοντας 17 γκολ και μοιράζοντας 23 ασίστ σε 36 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η Άρσεναλ είχε θέσει ως βασικό μεταγραφικό στόχο για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής τον Μόργκαν Ρότζερς, όμως ο διεθνής Άγγλος ολοκλήρωσε τελικά μεταγραφή-ρεκόρ για τα βρετανικά δεδομένα, ύψους 117 εκατ. λιρών στην άσπονδη αντίπαλο Τσέλσι.

Έτσι, οι «Κανονιέρηδες» στράφηκαν στον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος μετακόμισε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη Μπεσίκτας έναντι 17 εκατ. λιρών.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 16:33
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