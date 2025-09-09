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Γαλλία, ΔΕΘ και εταιρικά αποτελέσματα στο... μπλέντερ του ΧΑ
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10:15 - 09 Σεπ 2025

Γαλλία, ΔΕΘ και εταιρικά αποτελέσματα στο... μπλέντερ του ΧΑ

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Η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στην Γαλλία παρότι αναμενόμενη είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την επόμενη ημέρα στην σημαντική αυτή δημοκρατία , με τις εξελίξεις να επηρεάζουν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό και όλο το οικοδόμημα της ΕΕ.

Οι επιλογές του πρόεδρου Μακρόν είναι πλέον περιορισμένες και η πιθανότητα πρόωρων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία (κανονικά το 2027) δεν μπορεί να αποκλειστεί. Σε μια τέτοια εξέλιξη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο επόμενος πρόεδρος της χώρας θα είναι πιθανότατα ακροδεξιός με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την οικονομία της.

Η χώρα μας - μετά και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην ΔΕΘ - προφανώς βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος εφόσον υιοθετούνται μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων και κατάργηση τεκμηρίων, αλλά παρόλα αυτά παραμένει μέλος μιας ευρύτερης ομάδας (πολιτικά, οικονομικά, αμυντικά) και επηρεάζεται ποικιλοτρόπως όταν υπάρχει αναταραχή.

Σημαντική παράμετρος στην κρίση των επενδυτών η δημοσιονομική προσαρμογή που στην περίπτωση της Ελλάδας είναι θετική τα τελευταία 2-3 χρόνια με πλεονάσματα 0,2%-1% (και πρωτογενή πλεονάσματα έως και 4% του ΑΕΠ) ενώ στην Γαλλία το έλλειμμα του προϋπολογισμού προβλέπεται να προσεγγίσει φέτος το 6%.

Οι αγορές Ομολόγων είναι πάντα πιο ευαίσθητες σε καταστάσεις όπως αυτή, με την ελληνική αγορά προς ώρας να δείχνει ψύχραιμη (3,36% το 10ετές) και τα βλέμματα να στρέφονται και στις αγορές μετοχών στις οποίες πολιτική αναταραχή και μεταβλητότητα είναι έννοιες παράλληλες.

Το ΧΑ το οποίο έχει υποχωρήσει περίπου 6% από τα υψηλά του Αυγούστου δοκιμάζει τις στηρίξεις στο ψυχολογικό όριο των 2000 μονάδων με μειωμένο πάντως τζίρο συγκριτικά με τα πρόσφατα επίπεδα (170 εκ. τον Σεπτέμβριο, 240 εκ. τον Αύγουστο) και προσπαθεί να ενσωματώσει τις κυβερνητικές εξαγγελίες στο επιχειρείν (αύξηση αγοραστικής δύναμης άρα και ζήτησης / κατανάλωσης ).

Άνοιξε πριν από λίγο ο νέος κύκλος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων εξαμήνου, με τη Metlen να ανακοινώνει μεν ιστορικό ρεκόρ εσόδων στα 3,6 δις αλλά να μένει αρκετά πίσω (σε σχέση με το consensus) στα ebitda εξαμήνου τα οποία υποχώρησαν στα 445 εκ. -6% (συγκριτικά με τα 502 εκ. +6% που περίμεναν οι αναλυτές).

ΣΑΡ, ΔΑΑ και ΦΡΛΚ ακολουθούν μετά το κλείσιμο ενώ συνεχίζονται και οι δηλώσεις – σε ανώτατο πλέον επίπεδο – από Ελλάδα και Κύπρο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών και την πορεία πόντισης του καλωδίου που έχει αναλάβει η Nexans για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 10:20
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