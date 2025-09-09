Βατσινά: Η κυβέρνηση γυρίζει την πλάτη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Απαξιωτική στάση απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταλογίζει στην κυβέρνηση, η Τομεάρχης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Παραθέτοντας υπόψιν του υπουργού τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων, η κ.Βατσινά υπογραμμίζει ότι “η σύγχρονη πραγματικότητα για την ελληνική επιχείρηση, ιδίως για τη μικρή και μεσαία, είναι μια καθημερινή μάχη επιβίωσης σε ένα συνολικό πλαίσιο ακρίβειας, ασφυκτικής φορολόγησης και διαρκώς προστιθέμενων νέων μέτρων-υποχρεώσεων”.

Εστιάζοντας στην περίοδο των εκπτώσεων που μόλις ολοκληρώθηκε, η βουλευτής υπογραμμίζει ότι ήταν το διάστημα που διαχρονικά αποτελούσε την περίοδο που οι επαγγελματίες αύξαναν τον τζίρο τους και εισέρχονταν με κέρδη στην επόμενη χρονική περίοδο. “Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, παρότι η Κυβέρνηση «διαφημίζει» την ιδανική οικονομική κατάσταση της χώρας, είναι γεγονός ότι οι καταναλωτές σχεδόν δεν γνωρίζουν καν πότε βρισκόμαστε σε περίοδο εκπτώσεων. Ή δεν τους κάνει καμία διαφορά όταν βρισκόμαστε σε περίοδο εκπτώσεων, καθώς δεν δύνανται να αγοράσουν κάτι περισσότερο από τα προς το ζην. Και παρά τις μεγάλες προσφορές των επαγγελματιών, η κατάσταση συνεχίζεται κάθε χρόνο με τον ίδιο τρόπο” – σημειώνει η ίδια χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι “τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αδιαμφισβήτητα”:

Έξι στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ

από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ για επτά στις δέκα, οι πωλήσεις ήταν χειρότερες κατά 20% σε σύγκριση με πέρυσι.

Επισυνάπτοντας κείμενο και έρευνα της ΕΣΕΕ – ΙΝΕΜΥ, η κ.Βατσινά καλεί τον Υπουργό να αξιολογήσει εκ νέου τα δεδομένα και να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχείρησης στη χώρα.