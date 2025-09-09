Metlen: Ιστορικό ρεκόρ Κύκλου Εργασιών, σε επίπεδο A’ Εξάμηνου

Ιστορικό ρεκόρ Κύκλου Εργασιών, σε επίπεδο A’ Εξάμηνου, και Εξαιρετική Επίδοση Κερδοφορίας στις Δραστηριότητες RES και Utility ανακοίνωσε η Metlen.

Η METLEN Energy Metals ανακοίνωσε την Τρίτη (9/9) τα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2025:

-Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα €3.608 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 45% σε σύγκριση με τα €2.482 εκατ. στο A’ εξάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης της Ενέργειας και των Μετάλλων.

- €445 εκατ. Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), έναντι €474 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ιστορικά υψηλή επίδοση που κατέγραψαν αθροιστικά οι δραστηριότητες των Renewables και του Utility, αντισταθμίστηκε εν μέρει από την -μη επαναλαμβανόμενη- επίδοση του τομέα M Power Projects (MPP), η οποία δεν συγκαταλέγεται στις βασικές δραστηριότητες. Εξαιρουμένης της επίδοσης της MPP, τα (normalized) EBITDA θα ανέρχονταν στα ~€577 εκατομμύρια.

- €254 εκατ. Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας έναντι €282 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2024. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,81 έναντι €2,04 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

- Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €2.016 εκατ., εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η METLEN επιβεβαίωσε τον στρατηγικό της προσανατολισμό, επιτυγχάνοντας ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και προωθώντας σημαντικές πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς δραστηριότητας. Η Εταιρεία σημείωσε ισχυρή επίδοση στον Τομέα των Μετάλλων και κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας, παρά τη αρνητική επίδραση της MPP. Εκμεταλλευόμενη την επιχειρησιακή της ισχύ και τις συνέργειες μεταξύ των τομέων, η METLEN κατόρθωσε να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον συνεχίζοντας την πορεία της στρατηγικής της ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ανέφερε:

«Το 2025 διαμορφώνεται ως έτος-ορόσημο για τη METLEN. Η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της, με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και την διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Κατά τη διάρκεια του Capital MarketsDay τον Απρίλιο του 2025, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η METLEN παρουσίασε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της ανάπτυξη, εισάγοντας νέους στρατηγικούς πυλώνες που αποσκοπούν στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έναρξη νέας γραμμής παραγωγής γαλλίου, ικανής να καλύψει το σύνολο της Ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεύρυνση της δραστηριότητας στον τομέα της Άμυνας μέσω της ανάπτυξης νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη των Circular Metals, μιας καινοτόμου διαδικασίας ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από υπολείμματα, κατάλοιπα και λοιπά απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δυναμική που έχει οικοδομήσει η METLEN από τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2022, εδραιώνοντας τη θέση της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το συνεργατικό μοντέλο και η ολιστική προσέγγιση της Εταιρείας έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικά σε συνθήκες εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, επιτρέποντας στη METLEN να εξασφαλίσει καίριες στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στους τομείς της Ενέργειας και των Μετάλλων.

Με αυτοπεποίθηση, όραμα και σαφή στρατηγική, η METLEN συνεχίζει να διεκδικεί τη θέση που της αναλογεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνών εταιρειών του κλάδου, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της με σταθερό βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.»

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε εκ € Α΄Εξαμ.

2025 Α΄Εξαμ.

2024 Δ % Κύκλος Εργασιών 3.608 2.482 45% EBITDA 445 474 -6% Καθαρά Κέρδη 254 282 -10% Κέρδη ανά μετοχή 1,81 2,04 -11% Περιθώρια (%) Δ(μ.βάσης) EBITDA 12,3% 19,1% -676 Καθαρά Κέρδη 7,0% 11,4% -433

O κύκλος εργασιών για το Α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε €3.608 εκατ., αυξημένα κατά 45% έναντι €2.482 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη νέα ιστορικά υψηλή εξαμηνιαία επίδοση των δραστηριοτήτων Renewables και Utility και σε μικρότερο βαθμό στις υψηλότερες τιμές.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 6%, διαμορφούμενα σε €445 εκατ., έναντι €474 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ενώ ο Τομέας των Μετάλλων παρουσιάζει σταθερά ισχυρές επιδόσεις και οι δραστηριότητες των Renewables και Utility αθροιστικά κατέγραψαν ιστορικά υψηλά εξαμηνιαία αποτελέσματα, τα οφέλη αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός που επηρέασε τον τομέα MPP.

Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης επίδρασης του MPP, η METLEN θα είχε επιτύχει νέο ιστορικό υψηλό EBITDA σε επίπεδο εξαμήνου, προσεγγίζοντας τα €600 εκατ., δημιουργώντας έτσι ισχυρή βάση για το υπόλοιπο του έτους. Οι οικονομικές επιδόσεις, σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά στο Β’ Εξάμηνο, με συνέπεια τα συνολικά EBITDA για το 2025 να ξεπεράσουν το επίπεδο του €1 δισ.

H METLEN πέτυχε την ιστορικά υψηλότερη εξαμηνιαία επίδοσή της στον τομέα της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), με βασικό οδηγό το Asset Rotation Plan, συνεχίζοντας την σταθερή της ανάπτυξη. Η κερδοφορία του ελληνικού Utility (M Energy Generation & Management, M Energy Customer Solutions και M Integrated Supply & Trading) ήταν 15-20% υψηλότερη σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2023 και το Α’ εξάμηνο του 2024, αντανακλώντας την αυξανόμενη παρουσία της METLEN τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Εταιρεία ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο του 20% του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με τη δραστηριότητα παραγωγής να αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 18% της συνολικής εγχώριας ζήτησης. Ο Κλάδος της Ενέργειας έχει επιδείξει ισχυρή ανθεκτικότητα, καθώς προχωρά προς τον στρατηγικό στόχο ανάπτυξης της Εταιρείας για την κατάκτηση του 30% της Eλληνικής αγοράς ενέργειας.

Ο Κλάδος των Μετάλλων, στο Α’ εξάμηνο του 2025, διατήρησε ισχυρή κερδοφορία, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από αυξανόμενες πιέσεις κόστους – ιδιαίτερα στην ενέργεια –και από την αδυναμία του δολαρίου των ΗΠΑ. Αν και οι τιμές του αλουμινίου και της αλουμίνας αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, παρουσίασαν σημαντική μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, των εμπορικών εντάσεων και της μεταβαλλόμενης δυναμικής προσφοράς-ζήτησης.

Ως απάντηση της μεταβλητότητας των τιμών και του ενεργειακού κόστους, η Διοίκηση της Εταιρείας δρώντας εγκαίρως, εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που της δίνονται, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα ελέγχου του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, διατηρούν τη METLEN μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών και των παραχωρήσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν τριπλασιάστηκαν φτάνοντας τα €31 εκατ. έναντι €12 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αναμένεται σημαντική αύξηση στο Β’ εξάμηνο του 2025, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών προσεγγίζει τα €1,1 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, αυτό προσεγγίζει τα €1,4δισ.

Τα Καθαρά Κέρδη, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν σε €254 εκατ., μειωμένα κατά 10% σε σύγκριση με τα €282 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Η METLEN βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για διαρκή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, καθοδηγούμενη από στρατηγικές επενδύσεις, επέκταση στις βασικές αγορές και τη συνεχή έμφαση στην επιχειρησιακή αριστεία και τη βιωσιμότητα. Κατά συνέπεια, η διοίκηση επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας και τους φιλόδοξους στόχους που τέθηκαν πρόσφατα στο Capital Markets Day του Λονδίνου.

Επιπλέον, και οι τρεις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που ανακοινώθηκαν στο CMD τον περασμένο Απρίλιο, προχωρούν με ταχύτητα, παρέχοντας στη Διοίκηση την πεποίθηση ότι είναι απολύτως εφικτός ο στόχος των €1.900εκ. – 2.080εκ. σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η νέα μονάδα παραγωγής Γαλλίου προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό, με την έναρξη παραγωγής να εκτιμάται το 2027. Στον τομέα της Άμυνας (M. Technologies), είχε ανακοινωθεί η δημιουργία ενός Defence Hub για Χερσαία Συστήματα, το οποίο θα αποτελείται από 5 εργοστάσια στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Δύο εργοστάσια βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ το τρίτο είναι υπό κατασκευή, με την έναρξη παραγωγής να αναμένεται στο 2ο τρίμηνο του 2026. Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για το τέταρτο εργοστάσιο ελήφθη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, με την έναρξη παραγωγής να αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2027.Λεπτομέρειες σχετικά με την 5η και τελευταία παραγωγική μονάδα θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Στον τομέα των Circular Metals, η έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας με ετήσια δυναμικότητα τροφοδοσίας 50χιλ. τόνων ανά έτος, προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2025. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:

2.1.Κλάδος Ενέργειας

Ποσά σε εκ € A’ Εξαμ. 2025 A’ Εξαμ. 2024 Δ % Κύκλος Εργασιών 2.916 1.988 47% EBITDA 288 322 -11% Περιθώρια (%) Δ(μ.βάσης) EBITDA 9,9% 16,2% -632

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €2.916 εκατ. που αντιστοιχεί σε 81% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €288 εκατ. μειωμένα κατά 11% έναντι €322 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024.

Τομέας Ενέργειας Κύκλος Εργασιών EBITDA Ποσά σε εκ € A’ Εξαμ. 2025 A’ Εξαμ. 2024 Δ % A’ Εξαμ. 2025 A’ Εξαμ. 2024 Δ % M Renewables 989 623 59% 221 143 54% M Energy Generation & Management 595 379 57% 106 91 17% M Energy Customer Solutions 781 513 52% 41 58 -29% M Power Projects 203 243 -17% (132) 12 - M Integrated Supply & Trading 618 409 51% 52 18 195% Intersegment (269) (179) 50% - - - Σύνολο 2.916 1.988 47% 288 322 -11%

ΑΠΕ – Παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο METLEN Ισχύς (GW) Σε Λειτουργία 0,9 Υπό Κατασκευή 1,7 Σε Προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης** 2,9 Σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης 6,6 Συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 12,1

* Συμπεριλαμβάνονται τα έργα όλων των τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά, αποθήκευσης ενέργειας, αιολικά) με εξαίρεση των έργων στον Καναδά καθώς και αυτά που περιλαμβάνονται στη συμφωνία πλαίσιο με τη ΔΕΗ.

** Έργα έτοιμα προς κατασκευή είτε άμεσα είτε κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2025 έφτασε τα 5,5GW, σημειώνοντας μια δυναμική αύξηση της τάξεως του 15% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, εξαιρουμένων των συναλλαγών που σχετίζονται με τον Καναδά και τη ΔΕΗ, ανήλθε συνολικά στα 12,1GW σημειώνοντας αύξηση ~1,5GW (14%). Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης έργα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, συνολικής ισχύος 6,6GW.

Η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 854GWh, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Από αυτές, οι 317GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 537GWh από ΑΠΕ του εξωτερικού. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει τη συνεχή δυναμική ανάπτυξη της METLEN, και τη διευρυμένη παρουσία της στην παγκόσμια αγορά πράσινης ενέργειας.

Συνεχίζοντας με αποτελεσματικότητα την στρατηγική του Asset Rotation Plan, η METLEN προχώρησε σε πωλήσεις έργων συνολικής ισχύος 788MW (έναντι 531MW το Α’ εξάμηνο του 2024), με την πλειονότητα των αποεπενδύσεων να αφορά στη Χιλή, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στην Ευρώπη (Ιταλία, Ρουμανία και Βουλγαρία). Οι συναλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν τη διαρκή δέσμευση της METLEN για ενίσχυση της αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου της και την βέλτιστη αξιοποίηση κεφαλαίων.

Με την στήριξη ενός γεωγραφικά διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου και με την επιτυχημένη εφαρμογή του Asset Rotation Plan, η METLEN συνεχίζει την αύξηση της κερδοφορίας της M Renewables. Η Εταιρεία αξιοποιεί τη διεθνή της εμπειρία και το δίκτυο συνεργατών της, με δραστηριότητα σε πάνω από 20 χώρες, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιεί την πρόσβασή της σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ως αποτέλεσμα, η METLEN διατηρεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης στον τομέα των ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα.

Όσον αφορά στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο έργων, το 2024 η METLEN ξεκίνησε την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 0,4GW και αιολικών έργων ισχύος 13MW, όλα χρηματοδοτούμενα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF). Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, προχώρησε η κατασκευή επιπλέον φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 0,3GW καθώς και 48MW σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS).

Στον τομέα των BESS, η METLEN επεκτείνει ενεργά το χαρτοφυλάκιο των έργων της που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ελλάδα, Χιλή, Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα προσεχή χρόνια. Τα έργα αυτά πρόκειται να εδραιώσουν την ηγετική θέση της METLEN στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας, έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Επίσης, η METLEN σημείωσε ιδιαίτερα δυναμική πορεία και στα έργα για τρίτους, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος κατασκευαστής ΑΠΕ. Εντός του A’ εξαμήνου υπεγράφησαν συμφωνίες για νέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 0,8GW καθώς και για έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) χωρητικότητας 0,3GW / 1,3GWh σε Ελλάδα, Χιλή, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε τελική φάση συμβασιοποίησης βρίσκονται φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,5GW / 0,9GWh.

Τέλος, στο κλείσιμο του Α’ εξαμήνου του 2025, το συνολικό συμβασιοποιημένο υπόλοιπο ανήλθε στα 654 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 201 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε τελική φάση διαπραγμάτευσης.

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Α’ εξαμήνου 2025

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [TWh] Α΄Εξαμ.

2025 Α΄Εξαμ.

2024 Α΄Εξαμ.2025

% Μίγματος Α΄Εξαμ.2024

% Μίγματος Λιγνίτης 1,4 1,5 6% 6% Φυσικό Αέριο 10,7 9,0 43% 37% Υδροηλεκτρικά 1,5 1,8 6% 7% ΑΠΕ 11,9 11,8 48% 48% Σύνολο Παραγωγής 25,5 24,2 103% 99% Καθαρές Εισαγωγές (0,8) 0,3 -3% 1% Σύνολο 24,7 24,5 100% 100%

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παραγωγή METLEN (TWhs) - Ελλάδα Α΄Εξαμ.

2025 Α΄Εξαμ.

2024 Δ% Θερμικές Μονάδες 4,2 3,9 7% ΑΠΕ 0,3 0,3 -3% Σύνολο 4,5 4,2 6%

Στο Α’ εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε μία σημαντική αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας, καθώς η χώρα κατέστη εξαγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Η τάση αυτή, που ξεκίνησε στο δεύτερο εξάμηνο του 2024, ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025 με τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν τις 0,8TWh σε σύγκριση με τις 0,3TWh εισαγωγών στο Α’ εξάμηνο του 2024. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 5% της Ελληνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Α’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Στο πλαίσιο αυτό, η METLEN κατέγραψε αύξηση άνω του 6% ετησίως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από θερμικές όσο και από μονάδες ΑΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής στην ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, η Ελλάδα πλέον είναι έτοιμη να διευρύνει τον ρόλο της ως ένα περιφερειακό ενεργειακό κέντρο. Αυτή η μετάβαση ενισχύει τη στρατηγική θέση της χώρας στην ευρύτερη ενεργειακή αγορά, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερη επιρροή στην ευρύτερη περιοχή.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η αυξανόμενη ζήτηση στις γειτονικές αγορές, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των υποδομών εξαγωγών, αναμένεται να συμβάλουν στη περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παράγοντες αυτοί θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη μετάβαση της Ελλάδας σε σημαντικό εξαγωγέα ενέργειας στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024 καταγράφηκε στις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 18% φθάνοντας τις 10,7TWh. Η αύξηση αυτή κάλυψε τις ανάγκες εξαγωγών της χώρας, αντισταθμίζοντας παράλληλα τη μειωμένη παραγωγή από υδροηλεκτρικές και λιγνιτικές μονάδες .

Οι τρεις μονάδες συνδυασμένου κύκλου αερίου (CCGT) της METLEN και ο ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (CHP) παρήγαγαν συνολικά 4,2TWh το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 3,9TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2024 — σημειώνοντας αύξηση περίπου 7% στη συνολική θερμική παραγωγή της Εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το 39% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από μονάδες φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

METLEN– Προμήθεια ΗΕ & ΦΑ Α’ Εξαμ. 2025 Α’ Εξαμ. 2024 Δ% Μερίδιο Αγοράς 20,7% 16,7% 24%

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia, ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική αγορά ενέργειας, με το μερίδιό της να φτάνει σχεδόν στο 21% στα τέλη Ιουνίου 2025 (μερίδια ΕΧΕ – συνυπολογίζοντας το ποσοστό της Volterra), από 16,7% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα της METLEN να διευρύνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της, διατηρώντας ταυτόχρονα την κερδοφορία της, με τα περιθώρια κέρδους να παραμένουν σε επίπεδα άνω του 5%.

Το επόμενο διάστημα η METLEN αναμένεται να κάνει περαιτέρω βήματα προς τον τελικό της στόχο, το 30% του μεριδίου αγοράς της Ελληνικής κατανάλωσης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο «πράσινο» Utility με διεθνή παρουσία. Στο πλαίσιο της επιδίωξης αυτού του στόχου, η METLEN φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε «Utility του μέλλοντος» - έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό οργανισμό πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου ενεργειακού τοπίου. Οι επιχειρησιακές συνέργειες που προέρχονται από τη συνύπαρξη μεταξύ των Κλαδων Ενέργειας και Μετάλλων ενισχύουν σημαντικά το βαθμό καθετοποίησης και την επιχειρησιακή ευελιξία της Εταιρείας.

Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν εφικτή τη διαμόρφωση μίας σταθερής και ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, ακόμη και σε συνθήκες σημαντικής μεταβλητότητας της αγοράς. Η στρατηγική τιμολόγησης της Protergia έχει διατηρήσει σταθερές τιμές για δεκατρείς συνεχόμενους μήνες από τον περασμένο Ιούλιο, προσφέροντας στους καταναλωτές ανταγωνιστικά τιμολόγια, ενώ ταυτόχρονα προάγει την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, ενισχύει σταθερά την εκπροσώπηση της, η οποία πλέον προσεγγίζει τις 711 χιλιάδες μετρητές, από 580 χιλιάδες στο τέλος του 2024.

Η Protergia εδραιώνει την παρουσία της και στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όπου κατέγραψε σημαντική ετήσια αύξηση στο μερίδιο αγοράς της, φτάνοντας περίπου το 26%, από 19,5% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024. Ταυτόχρονα, η METLEN, πέραν της Ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όσον αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησης της Εταιρείας. Διατηρώντας σταθερά υψηλούς όγκους ΦΑ που εμπορεύεται, η METLEN έχει εδραιωθεί ως ένας σημαντικός παίκτης όσον αφορά στην εμπορία ΦΑ τόσο στα Βαλκάνια όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη.

Το παραπάνω επίτευγμα επιτρέπει στην METLEN να κατοχυρώνει ανταγωνιστικές τιμές στην προμήθεια ΦΑ, με το όφελος να διαχέεται, μέσω του συνεργατικού μοντέλου της Εταιρείας σε όλες τις δομές της Εταιρείας. Στο Α’ εξάμηνο του 2025, οι εισαγωγές ΦΑ της Εταιρείας προσέγγισαν τις 13TWh, με τη METLEN να εκπροσωπεί το 37% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.

Ενεργειακά Έργα METLEN Α’ Εξαμ. 2025 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων έργων €1,0 δισ.

Η M Power Projects, ενισχύει σταθερά τη διεθνή της παρουσία, με έμφαση σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε σε €1,0 δισ., εκ των οποίων μόλις το ~10% αφορά έργα στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειονότητα του χαρτοφυλακίου επικεντρώνεται σε ξένες αγορές, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, όπου αναμένεται σημαντική επέκταση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει περαιτέρω προοπτικές, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία λαμβάνει ιδιαίτερα υψηλή χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ, μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025, η επίδοση της MPP επηρεάστηκε από προκλήσεις στο έργο Protos, όπου απρόβλεπτα ζητήματα διατάραξαν την ομαλή εκτέλεση του έργου, οδηγώντας σε αυξημένα κόστη και χρονικές παρατάσεις πέραν των αρχικών προβλέψεων. Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω επιδείνωση των δυσκολιών διαδραμάτισε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα, το οποίο προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και πολλαπλές διακοπές εργασιών. Οι προκλήσεις αυτές εντάθηκαν από τη χρεοκοπία ενός βασικού υπεργολάβου και την επακόλουθη αποχώρηση ενός άλλου από όλες τις δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Τον Ιούλιο συμφωνήθηκε ένα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου επανεξετάστηκε προσεκτικά και οι ετήσιες ζημίες καταγράφηκαν μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται ενεργά τα ζητήματα αυτά και, σε συμφωνία με τη συνετή και διαφανή προσέγγισή της, έχει ενσωματώσει πλήρως τον οικονομικό τους αντίκτυπο στα αποτελέσματα της περιόδου, καθώς και στο σύνολο της χρήσης 2025.

Κλάδος Μετάλλων

Ποσά σε εκ € Α΄Εξαμ.

2025 Α΄Εξαμ.

2024 Δ % Κύκλος Εργασιών 480 412 16% EBITDA 129 142 -9% Περιθώρια (%) Δ(bps) EBITDA 27,0% 34,5% -749

Κύκλος Εργασιών EBITDA Ποσά σε εκ € A’ Εξαμ. 2025 A’ Εξαμ. 2024 Δ % A’ Εξαμ. 2025 A’ Εξαμ. 2024 Δ % Αλουμίνα 104 84 23% 47 30 56% Αλουμίνιο 349 313 11% 74 108 -31% Άλλο* 27 14 87% 8 4 108% Σύνολο 480 412 16% 129 142 -9%

*Περιλαμβάνει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (χιλ. τν.) Α΄Εξαμ.

2025 Α΄Εξαμ.

2024 Δ% Αλουμίνα 426 431 -1,2% Πρωτόχυτο Αλουμίνιο 90 91 -0,6% Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο 28 29 -2,8% Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου 118 120 -1,1%

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/τν.) Α΄Εξαμ.

2025 Α΄Εξαμ.

2024 Δ% 3Μ LME 2.544,0 2.401,7 5,9% Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API) 435,5 401,8 8,4%

Ο Κλάδος Μετάλλων κατέγραψε Κύκλο Εργασιών €480 εκατ. που αντιστοιχεί σε 13% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά 16% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2024. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €129 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 9% εκατ. σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2024.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η METLEN, από το 2024, υλοποιεί σταδιακά τη μετάβαση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του εργοστασίου αλουμινίου της, αυξάνοντας συστηματικά το ποσοστό των ΑΠΕ στο ενεργειακό του μείγμα. Η στρατηγική αυτή συνδυάζει την ανάπτυξη ιδιόκτητων έργων ΑΠΕ με τη σύναψη μακροχρόνιων συμφωνιών με τρίτους παραγωγούς ΑΠΕ, με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των αναγκών ηλεκτροδότησης του εργοστασίου. Κοιτάζοντας μπροστά, το εργοστάσιο αναμένεται να επωφεληθεί από μεγαλύτερη σταθερότητα τιμών και σημαντικά χαμηλότερο κόστος, καθώς οι ΑΠΕ — και ιδίως τα φωτοβολταϊκά — προσφέρουν σήμερα από τα χαμηλότερα επίπεδα κόστους ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) στην αγορά.

Η μέση τιμή του αλουμινίου (LME 3M) διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 στα 2.544 $/τόνο, χαρακτηριζόμενη από αυξημένη μεταβλητότητα, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από δασμούς και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Κατά το Α’ τρίμηνο 2025, οι τιμές ακολούθησαν ανοδική πορεία, υπερβαίνοντας τα 2.700 $/τόνο, προτού υποχωρήσουν κάτω από τα 2.300 $/τόνο στις αρχές Απριλίου. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο, έστω και έμμεσα, στις εντάσεις του εμπορικού πολέμου και των σχετικών δασμών, που ενέτειναν τους φόβους για ενδεχόμενη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση. Παράλληλα, το πλεόνασμα στην αγορά πρωτογενούς αλουμινίου κατά το Α’ τρίμηνο άσκησε πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Από την άνοιξη, οι τιμές άρχισαν να ανακάμπτουν μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών δασμών. Η αγορά μετατράπηκε σε ελλειμματική κατά το Β’ τρίμηνο του 2025, γεγονός που στήριξε την ανάκαμψη των τιμών. Πρόσθετοι παράγοντες που ενίσχυσαν την ανοδική πορεία των τιμών, περιλάμβαναν την εξασθένηση του δολαρίου των ΗΠΑ και τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων του LME. Τον Ιούνιο, η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας ενίσχυσε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα, με την τιμή του αλουμινίου LME 3M να κλείνει το Β’ τρίμηνο κοντά στα 2.600 $/τόνο. O Κλάδος των Μετάλλων, χάρη στην επιτυχημένη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου που ακολουθεί, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό προστατευμένος από τις διακυμάνσεις τιμών.

Τα premia της μπιγιέτας και slab αλουμινίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα στο A’ εξάμηνο του 2025, με μέσο όρο άνω των 500 $/τόνο. Τους τελευταίους 18 μήνες, τα premia έχουν παρουσιάσει μειωμένη μεταβλητότητα, κινούμενα σταθερά εντός του εύρους 500–600 $/τόνο, αντανακλώντας την σταθερή ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα αλουμινίου υψηλής προστιθέμενης αξίας (VAPs). Το υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών στην Ευρώπη συνέβαλε επίσης στη διατήρηση των premia σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς οι παραγωγοί επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τα αυξημένα κόστη.

Κατά το Α’ εξάμηνο 2025, η μέση τιμή του δείκτη API της αλουμίνας διαμορφώθηκε στα $435/τόνο, σημειώνοντας μικρή αύξηση από τα $402/τόνο το Α’ εξάμηνο του 2024. Οι τιμές κλιμακώθηκαν στο Β’ εξάμηνο του 2024 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, όπως η κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οι φόβοι για πιθανό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς και η αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι δηλώσεις της κυβέρνησης της Γουινέας για περιορισμό της διάθεσης βωξίτη. Το 2025, η παγκόσμια προσφορά αλουμίνας αυξήθηκε, κυρίως από ασιατικές χώρες όπως η Ινδονησία και η Ινδία, ενώ η ζήτηση παρέμεινε υποτονική, ασκώντας ήπιες πιέσεις στις τιμές.

Η νέα επενδυτική πρωτοβουλία—με επίκεντρο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμίνας και την ίδρυση μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής γαλλίου—προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η επέκταση της αλουμίνας θα ενισχύσει την καθετοποιημένη μορφή του ομίλου και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ η νέα μονάδα γαλλίου αναμένεται να αξιοποιήσει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση που προκύπτει από τις αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών και των προηγμένων ηλεκτρονικών. Και οι δύο αυτές εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της METLEN στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας.

Κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων

Ποσά σε εκ € Α΄Εξαμ.

2025 Α΄Εξαμ.

2024 Δ % Κύκλος Εργασιών 212 82 159% EBITDA 31 12 155% Περιθώρια (%) Δ(bps) EBITDA 14,7% 14,9% -18

Ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών τους στο Α’ Εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ έχει κερδίσει γρήγορα την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες στον κλάδο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ενισχύει τη θέση της στο πεδίο των υποδομών και συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2025 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υποδομών ανέρχεται σε €1,1 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, ξεπερνά το € 1,4 δισ. (σημείωση: στα έργα που εκτελούνται με συμμετοχή σε κοινοπραξίες , αφορά μόνο το ποσοστό της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ).

Προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους

Η METLEN παραμένει σε τροχιά επίτευξης τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων της, όπως παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Capital Markets Day στο Λονδίνο. Περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, τις προοπτικές, τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τη στρατηγική της Εταιρείας θα παρουσιαστούν από τη Διοίκηση της METLEN στην προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 9/9/2025, στις 14:00 (ώρα Μεγάλης Βρετανίας).