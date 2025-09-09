ΕΣΠΑ: €200 εκ. για μεταποιητικές επιχειρήσεις - Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

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Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" το οποίο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμίσουν τον παραγωγικό εξοπλισμό, να χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2025.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν επένδυση με ελάχιστο προϋπολογισμό τις 80.000 €, ενώ ο ανώτατος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 €.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι, σύμφωνα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ μεταποίησης και συνοδευτικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

Παραγωγή τροφίμων και ποτών

Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών προϊόντων

Κατασκευή εξοπλισμού, εξαρτημάτων & μηχανημάτων

Κατασκευή ενδυμάτων & υποδημάτων

Κατασκευή επίπλων

Χημική βιομηχανία

Παραγωγή καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων

Ποσοστό Επιδότησης

40% για επενδυτικά σχέδια στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο

για επενδυτικά σχέδια στην και στο 50% για επενδυτικά σχέδια στις υπόλοιπες περιφέρειες

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

Δαπάνες προσωπικού: Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 1 ΕΜΕ).

Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 1 ΕΜΕ). Δαπάνες εξοπλισμού: Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ψηφιακής τεχνολογίας, εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος.

Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ψηφιακής τεχνολογίας, εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος. Δαπάνες υπηρεσιών: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες αγοράς, branding, ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες αγοράς, branding, ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών. Δαπάνες λογισμικού: Ανάπτυξη e-shop, CRM, συστήματα πληρωμών για διεθνείς συναλλαγές.

Ανάπτυξη e-shop, CRM, συστήματα πληρωμών για διεθνείς συναλλαγές. Δαπάνες προβολής: Συμμετοχή σε εκθέσεις, προωθητικές ενέργειες και δικτύωση.

Βασικές Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση:

Πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης.

διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης. Να έχουν 1 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το προηγούμενο έτος (2024).

εξαρτημένης εργασίας κατά το προηγούμενο έτος (2024). Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε 1 επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

(Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια .

της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού . Η αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 75 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης.

κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης. Θα πρέπει να επιτευχθεί αύξηση των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης (επιχορηγούμενου προϋπολογισμού), η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Επομένως το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν στο εξωτερικό και να κάνουν δαπάνες όπως η συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις και εμπορικές αποστολές, το branding και προώθηση προϊόντων σε διεθνείς αγορές, η αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών και η δημιουργία e-shop.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://tinyurl.com/espa-exostrefeia-2025 ή στα τηλέφωνα 210-6835560.