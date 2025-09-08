Αλλαγές στα τεκμήρια για αυτοκίνητα 15ετίας - Μειώσεις και για κατοικίες, σκάφη αναψυχής (πίνακες)

Ως τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσης.
Με τις αλλαγές που προωθούνται από το ΥΠΕΘΟ τροποποιούνται και μειώνονται τα τεκμήρια για (α) τις κατοικίες, (β) τα αυτοκίνητα και (γ) τα σκάφη. Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.
Αυτοκίνητα
Για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας, με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών. Επί της ουσίας αλλάζει το σύστημα υπολογισμού και εισάγονται τεκμήρια με βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους, για τα αυτοκίνητα ηλικίας έως 15 ετών και μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά, ενώ δεν αλλάζουν τα ποσά των τεκμαρτών δαπανών για τα αυτοκίνητα άνω των 15 ετών.
Ειδικότερα, για όλα τα αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ε.Ε. από το 2010 και μετά, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.
Παραδείγματα:
|
Ενδεικτικά αυτοκίνητα
|
Τιμή
|
Καύσιμο
|
Κυβικά
|
Ισχύς
|
Μέση κατανάλωση
|
Co2
|
Τεκμήριο σήμερα νέου αυτοκινήτου
|
Τεκμήριο σήμερα 10 ετίας
|
Νέο Τεκμήριο βάση Co2
|
Διαφορά με νέο
|
Διαφορά με 10 ετίας
|
Toyota Corolla 1.8 140 Hybrid
|
26650
|
Hybrid
|
1798
|
140
|
4,4
|
99
|
7600
|
3800
|
2000
|
-73,7%
|
-47,4%
|
Honda Jazz 1.5 Hybrid
|
27500
|
Hybrid
|
1498
|
98
|
3,6
|
102
|
5800
|
2900
|
2000
|
-65,5%
|
-31,0%
|
Fiat 500 1.0 70
|
15700
|
Βενζίνη
|
999
|
70
|
4
|
105
|
4000
|
2000
|
2000
|
-50,0%
|
0,0%
|
Toyota C-HR 1.8
|
26420
|
Hybrid
|
1798
|
122
|
4,9
|
110
|
7600
|
3800
|
2000
|
-73,7%
|
-47,4%
|
Peugeot 208 1.2 100
|
21300
|
Βενζίνη
|
1199
|
100
|
4,2
|
114
|
4000
|
2000
|
2000
|
-50,0%
|
0,0%
|
Hyundai i20 1.2
|
18590
|
Βενζίνη
|
1197
|
79
|
5,1
|
117
|
4000
|
2000
|
2000
|
-50,0%
|
0,0%
|
Ford Focus 1.0T 125
|
28070
|
Βενζίνη
|
999
|
125
|
4,8
|
119
|
4000
|
2000
|
2000
|
-50,0%
|
0,0%
|
Toyota Yaris 1.5 125
|
20350
|
Βενζίνη
|
1490
|
125
|
5,2
|
122
|
5800
|
2900
|
2000
|
-65,5%
|
-31,0%
|
Mini 1.5 Cooper
|
22350
|
Βενζίνη
|
1499
|
136
|
5,4
|
126
|
5800
|
2900
|
2120
|
-63,4%
|
-26,9%
|
Bmw 116i
|
25500
|
Βενζίνη
|
1499
|
109
|
5,4
|
129
|
5800
|
2900
|
2210
|
-61,9%
|
-23,8%
|
Mercedes A200
|
41550
|
Βενζίνη
|
1332
|
163
|
5,8
|
133
|
5200
|
2600
|
2330
|
-55,2%
|
-10,4%
|
Audi Q2 35tfsi
|
30980
|
Βενζίνη
|
1498
|
150
|
5,3
|
135
|
5800
|
2900
|
2390
|
-58,8%
|
-17,6%
|
Audi A4 35tfsi
|
37900
|
Βενζίνη
|
1984
|
150
|
5,7
|
137
|
8800
|
4400
|
2450
|
-72,2%
|
-44,3%
|
Mercedes C180 Sedan
|
50150
|
Βενζίνη
|
1496
|
170
|
6,2
|
141
|
5800
|
2900
|
2555
|
-55,9%
|
-11,9%
|
Audi Q3 35tdi
|
45980
|
Diesel
|
1968
|
150
|
4,9
|
143
|
8800
|
4400
|
2645
|
-69,9%
|
-39,9%
|
Bmw X1 sdrive18i
|
41160
|
Βενζίνη
|
1499
|
136
|
6,3
|
144
|
5800
|
2900
|
2690
|
-53,6%
|
-7,2%
Κατοικίες και σκάφη
Για τις κατοικίες τα τεκμήρια μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 35% ενώ για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.
Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:
- Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.
- Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.
Τέλος, για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι δέκα 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.