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Αλλαγές στα τεκμήρια για αυτοκίνητα 15ετίας - Μειώσεις και για κατοικίες, σκάφη αναψυχής (πίνακες)
Οικονομία
14:44 - 08 Σεπ 2025

Αλλαγές στα τεκμήρια για αυτοκίνητα 15ετίας - Μειώσεις και για κατοικίες, σκάφη αναψυχής (πίνακες)

Reporter.gr Newsroom
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Τις αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης ανέλυσε τη Δευτέρα (8/9) το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. 

Ως τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσης.

Με τις αλλαγές που προωθούνται από το ΥΠΕΘΟ τροποποιούνται και μειώνονται τα τεκμήρια για (α) τις κατοικίες, (β) τα αυτοκίνητα και (γ) τα σκάφη. Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

Αυτοκίνητα

Για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας, με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών. Επί της ουσίας αλλάζει το σύστημα υπολογισμού και εισάγονται τεκμήρια με βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους, για τα αυτοκίνητα ηλικίας έως 15 ετών και μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά, ενώ δεν αλλάζουν τα ποσά των τεκμαρτών δαπανών για τα αυτοκίνητα άνω των 15 ετών.

Ειδικότερα, για όλα τα αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ε.Ε. από το 2010 και μετά, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.

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Παραδείγματα:

Ενδεικτικά αυτοκίνητα

Τιμή

Καύσιμο

Κυβικά

Ισχύς

Μέση κατανάλωση

Co2

Τεκμήριο σήμερα νέου αυτοκινήτου

Τεκμήριο σήμερα 10 ετίας

Νέο Τεκμήριο βάση Co2

Διαφορά με νέο

Διαφορά με 10 ετίας

Toyota Corolla 1.8 140 Hybrid

26650

Hybrid

1798

140

4,4

99

7600

3800

2000

-73,7%

-47,4%

Honda Jazz 1.5 Hybrid

27500

Hybrid

1498

98

3,6

102

5800

2900

2000

-65,5%

-31,0%

Fiat 500 1.0 70

15700

Βενζίνη

999

70

4

105

4000

2000

2000

-50,0%

0,0%

Toyota C-HR 1.8

26420

Hybrid

1798

122

4,9

110

7600

3800

2000

-73,7%

-47,4%

Peugeot 208 1.2 100

21300

Βενζίνη

1199

100

4,2

114

4000

2000

2000

-50,0%

0,0%

Hyundai i20 1.2

18590

Βενζίνη

1197

79

5,1

117

4000

2000

2000

-50,0%

0,0%

Ford Focus 1.0T 125

28070

Βενζίνη

999

125

4,8

119

4000

2000

2000

-50,0%

0,0%

Toyota Yaris 1.5 125

20350

Βενζίνη

1490

125

5,2

122

5800

2900

2000

-65,5%

-31,0%

Mini 1.5 Cooper

22350

Βενζίνη

1499

136

5,4

126

5800

2900

2120

-63,4%

-26,9%

Bmw 116i

25500

Βενζίνη

1499

109

5,4

129

5800

2900

2210

-61,9%

-23,8%

Mercedes A200

41550

Βενζίνη

1332

163

5,8

133

5200

2600

2330

-55,2%

-10,4%

Audi Q2 35tfsi

30980

Βενζίνη

1498

150

5,3

135

5800

2900

2390

-58,8%

-17,6%

Audi A4 35tfsi

37900

Βενζίνη

1984

150

5,7

137

8800

4400

2450

-72,2%

-44,3%

Mercedes C180 Sedan

50150

Βενζίνη

1496

170

6,2

141

5800

2900

2555

-55,9%

-11,9%

Audi Q3 35tdi

45980

Diesel

1968

150

4,9

143

8800

4400

2645

-69,9%

-39,9%

Bmw X1 sdrive18i

41160

Βενζίνη

1499

136

6,3

144

5800

2900

2690

-53,6%

-7,2%

Κατοικίες και σκάφη

Για τις κατοικίες τα τεκμήρια μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 35% ενώ για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

katoikies 91c48

Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:

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  • Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.
  • Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Τέλος, για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι δέκα 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 14:50
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