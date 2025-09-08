Αλλαγές στα τεκμήρια για αυτοκίνητα 15ετίας - Μειώσεις και για κατοικίες, σκάφη αναψυχής (πίνακες)

Τις αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης ανέλυσε τη Δευτέρα (8/9) το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ως τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσης.

Με τις αλλαγές που προωθούνται από το ΥΠΕΘΟ τροποποιούνται και μειώνονται τα τεκμήρια για (α) τις κατοικίες, (β) τα αυτοκίνητα και (γ) τα σκάφη. Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

Αυτοκίνητα

Για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας, με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών. Επί της ουσίας αλλάζει το σύστημα υπολογισμού και εισάγονται τεκμήρια με βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους, για τα αυτοκίνητα ηλικίας έως 15 ετών και μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά, ενώ δεν αλλάζουν τα ποσά των τεκμαρτών δαπανών για τα αυτοκίνητα άνω των 15 ετών.

Ειδικότερα, για όλα τα αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ε.Ε. από το 2010 και μετά, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.

Παραδείγματα:

Ενδεικτικά αυτοκίνητα Τιμή Καύσιμο Κυβικά Ισχύς Μέση κατανάλωση Co2 Τεκμήριο σήμερα νέου αυτοκινήτου Τεκμήριο σήμερα 10 ετίας Νέο Τεκμήριο βάση Co2 Διαφορά με νέο Διαφορά με 10 ετίας Toyota Corolla 1.8 140 Hybrid 26650 Hybrid 1798 140 4,4 99 7600 3800 2000 -73,7% -47,4% Honda Jazz 1.5 Hybrid 27500 Hybrid 1498 98 3,6 102 5800 2900 2000 -65,5% -31,0% Fiat 500 1.0 70 15700 Βενζίνη 999 70 4 105 4000 2000 2000 -50,0% 0,0% Toyota C-HR 1.8 26420 Hybrid 1798 122 4,9 110 7600 3800 2000 -73,7% -47,4% Peugeot 208 1.2 100 21300 Βενζίνη 1199 100 4,2 114 4000 2000 2000 -50,0% 0,0% Hyundai i20 1.2 18590 Βενζίνη 1197 79 5,1 117 4000 2000 2000 -50,0% 0,0% Ford Focus 1.0T 125 28070 Βενζίνη 999 125 4,8 119 4000 2000 2000 -50,0% 0,0% Toyota Yaris 1.5 125 20350 Βενζίνη 1490 125 5,2 122 5800 2900 2000 -65,5% -31,0% Mini 1.5 Cooper 22350 Βενζίνη 1499 136 5,4 126 5800 2900 2120 -63,4% -26,9% Bmw 116i 25500 Βενζίνη 1499 109 5,4 129 5800 2900 2210 -61,9% -23,8% Mercedes A200 41550 Βενζίνη 1332 163 5,8 133 5200 2600 2330 -55,2% -10,4% Audi Q2 35tfsi 30980 Βενζίνη 1498 150 5,3 135 5800 2900 2390 -58,8% -17,6% Audi A4 35tfsi 37900 Βενζίνη 1984 150 5,7 137 8800 4400 2450 -72,2% -44,3% Mercedes C180 Sedan 50150 Βενζίνη 1496 170 6,2 141 5800 2900 2555 -55,9% -11,9% Audi Q3 35tdi 45980 Diesel 1968 150 4,9 143 8800 4400 2645 -69,9% -39,9% Bmw X1 sdrive18i 41160 Βενζίνη 1499 136 6,3 144 5800 2900 2690 -53,6% -7,2%

Κατοικίες και σκάφη

Για τις κατοικίες τα τεκμήρια μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 35% ενώ για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:

Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Τέλος, για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι δέκα 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.