Σε κρίση η Γαλλία: Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού - Ο Μακρόν αναζητά διέξοδο

Με 364 ψήφους κατά και μόλις 194 ψήφους υπέρ, η κυβέρνηση του Μπαϊρού κατέρρευσε προκαλώντας εκ νέου πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Ο Εμανουέλ βρίσκεται ξανά σε δύσκολη θέση, με την αντιπολίτευση να ζητά την παραίτησή του και προκήρυξη προεδρικών εκλογών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Μακρόν «θα δεχθεί αύριο (Τρίτη) τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του», η οποία δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού λιτότητας. Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», τονίζει η ανακοίνωση.

Αιτία της πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού ήταν ο νέος προϋπολογισμός που πρόβλεπε μεγάλες περικοπές.

Το μπαλάκι περνάει πλέον στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καλείται να βρει λύση και να επιλέξει το πρόσωπο που θα μπορέσει να συσπειρώσει δυνάμεις και να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, "ευχήθηκε" το βράδυ της Δευτέρας να βρεθεί "το συντομότερο δυνατό" λύση στην πολιτική κρίση στη Γαλλία, η κυβέρνηση της οποίας ανατράπηκε, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην Ευρώπη.

Η Ρώμη ανησυχεί για τις επιπτώσεις στην Ευρώπη

"Ελπίζω ότι [ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ] Μακρόν θα μπορέσει να βρει μια λύση στην κρίση, διότι μια κατάσταση αστάθειας στη Γαλλία κινδυνεύει να προκαλέσει ζημιά στην οικονομία μας, σε μια στιγμή που η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι είναι ενωμένη για να επιτευχθεί η ειρήνη" στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ στο Rete 4,σύμφωνα με τη γαλλική Le Monde.