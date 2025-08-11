Κολομβία: Απεβίωσε ο γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε
17:24 - 11 Αυγ 2025

Κολομβία: Απεβίωσε ο γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε

Ο κολομβιανός γερουσιαστής και υποψήφιος για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης πριν από δύο μήνες, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (11/8) σε ηλικία 39 ετών.

Ο Ουρίμπε, μέλος μιας επιφανούς πολιτικής οικογένειας και βουλευτής της δεξιάς αντιπολίτευσης, πυροβολήθηκε στη Μπογκοτά στις 7 Ιουνίου.

Η επίθεση ήταν η χειρότερη έκρηξη πολιτικής βίας των τελευταίων δύο δεκαετιών και ξύπνησε μνήμες από τα ταραχώδη χρόνια της δεκαετίας του 1980 και του 1990, όταν τέσσερις υποψήφιοι για την προεδρία δολοφονήθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις που αποδόθηκαν σε καρτέλ ναρκωτικών.

Το νοσοκομείο Santa Fe Foundation ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί λόγω αιμορραγίας στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι είχε πεθάνει στις 1:56 π.μ. (09:56 ώρα Ελλάδας).

Έρευνα για τους «πνευματικούς αυτουργούς» και συλλήψεις υπόπτων μετά τη δολοφονία

Έξι άτομα έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία, μεταξύ των οποίων δύο άνδρες που, σύμφωνα με την εισαγγελία, συναντήθηκαν στο Μεντεγίν για να σχεδιάσουν τη δολοφονία.

Ένας 15χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συνελήφθη λίγες ώρες μετά το έγκλημα, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι αναζητά τους «πνευματικούς αυτουργούς» της επίθεσης.

Σε ένα βίντεο της σύλληψης του αγοριού τον Ιούνιο ακούγεται να φωνάζει ότι είχε προσληφθεί από έναν τοπικό έμπορο ναρκωτικών.

