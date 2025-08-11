ΣτΕ: Κατατέθηκε προς έγκριση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τις Κολυμπήθρες Πάρου

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έχει υποβληθεί προς νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) που αφορά έκταση 328 στρεμμάτων στην περιοχή Κολυμπήθρες, στη Νάουσα της Πάρου.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), την ανέγερση μονοκατοικιών και διώροφων κατοικιών, πισινών, τουριστικών καταλυμάτων, εστιατορίων, καφετεριών, πολιτιστικών χώρων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Η συνολική έκταση χωρίζεται σε ζώνες με γενική χρήση «τουρισμός-αναψυχή», ενώ καθορίζονται λεπτομερώς οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι όροι δόμησης.

Οι ζώνες του σχεδίου

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, στην πρώτη ζώνη επιτρέπεται η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικών επιχειρήσεων, μικρών αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, εστιατορίων, ταβερνών, καφετεριών, καθώς και χώρων στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία, οχήματα έως 3,5 τόνους και μοτοσικλέτες.

Η δεύτερη ζώνη αφορά μονοώροφα κτίρια, με δυνατότητα διώροφων σε ποσοστό έως 20% της συνολικής δόμησης, με μέγιστη πυκνότητα 8 κλινών ανά στρέμμα, καθώς και πισίνες και υπόγεια έως 2,30 μέτρα βάθος. Επιπλέον, ορίζεται ελάχιστη απόσταση 100 μέτρων των κτισμάτων από τον αιγιαλό.

Στην τρίτη ζώνη επιτρέπεται αποκλειστικά η δημιουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης glamping.

Μια άλλη ζώνη προορίζεται για μονώροφες κατοικίες με μέγιστο ύψος 3,5 μέτρα και μέγιστη επιφάνεια δόμησης 150 τ.μ. για διαμονή και 120 τ.μ. για εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής.

Τέλος, ορίζεται ζώνη όπου απαγορεύονται η δόμηση, η διάνοιξη νέων οδών και η αλλοίωση του φυσικού τοπίου, με εξαίρεση τις εργασίες διαπλάτυνσης και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών αρτηριών.