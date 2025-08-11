Πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Εστάλη προληπτικό μήνυμα από το 112
16:48 - 11 Αυγ 2025

Πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Εστάλη προληπτικό μήνυμα από το 112

Reporter.gr Newsroom
Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Στις 15:59 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» στους κατοίκους, καλώντας σε προληπτική εκκένωση της περιοχής προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Στην περιοχή επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ο Δήμαρχος Νεμέας, Κώστας Φρούσσος, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ Τρίπολης εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, δηλώνοντας πως «υπάρχει ελπίδα ότι η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα».

