Τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι-Μπιν Σαλμάν - Στο επίκεντρο το ουκρανικό και «κοινά έργα»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, τη Δευτέρα (11/8), όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω της πλατφόρμας «Χ».

«Μίλησα με τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη. Τον ενημέρωσα για τις επαφές με τους εταίρους μας και για τις διπλωματικές μας προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πραγματικότητα, η επικοινωνία με τους ηγέτες συνεχίζεται όλο το 24ωρο, είμαστε σε συνεχή επαφή. Τώρα είναι η στιγμή που υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της ειρήνης. Αλλά η ειρήνη πρέπει να είναι δίκαιη και βιώσιμη, και η ασφάλεια πρέπει να είναι εγγυημένη. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για κάθε ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, και οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν τον κίνδυνο που ενέχουν οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Καταλήγοντας, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε: «Ευχαριστώ τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ για την απολύτως σαφή υποστήριξή του σε αυτή τη θέση και για την προθυμία του να καταβάλει προσπάθειες για την ειρήνη. Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα συντονίσουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες. Συζητήσαμε, επίσης, για κοινά έργα που θα ενισχύσουν και τα δύο κράτη μας. Οι ομάδες μας θα επεξεργαστούν όλες τις λεπτομέρειες».