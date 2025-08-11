ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Με ράλι Metlen και Aegean ξεπέρασε και τις 2.100 μοναδες
Σχόλια Αγοράς
17:35 - 11 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Με ράλι Metlen και Aegean ξεπέρασε και τις 2.100 μοναδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τις μετοχές της Aegean και της Metlen να καλπάζουν το Χρηματιστήριο Αθηνών έπιασε ένα ακόμα υψηλό 15ετίας ξεπερνώντας αυτή τη φορά τις 2.100 μονάδες.

Το ξεκίνημα της εβδομάδας ήταν δυναμικό για το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να σκαρφαλώνει στις 2.101 μονάδες με άνοδο +1,52%, αντίθετα μάλιστα στη ροή των ευρωαγορών που κατέγραψαν απώλειες.

Η μεγάλη ώθηση για το ΧΑ ήρθε από την ΑΡΑΙΓ με άνοδο που έφτασε στο 8%, ενώ σε εντυπωσιακή τροχιά και το δίπολο MTLN και ΜΥΤΙΛ του Μυτιληναίου. Το ακόμα πιο σπουδαίο είναι πως η άνοδος συνοδεύθηκε με τζίρο υψηλό, ιδιαίτερα για τα δεδομένα της εποχής, στα 200 εκατ. ευρώ.

Στις τελευταίες έξι συνεδριάσει ο ΓΔ έχει καταγράψει άνοδο +7,46% και εντός του 2025 τα κέρδη ανέρχονται πια στο+43,31%.

Οι τράπεζες είχαν μία ακόμα καλή συνεδρίαση, ενώ στο ταμπλό ξεχώρισαν ακόμα τα ΕΛΠΕ και η μετοχή της ΑΒΑΞ.

Η αναλυτική εικόνα της αγοράς και οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

TELEKOM: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS 2 για την παροχή γρήγορου internet στην Ευρώπη
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

TELEKOM: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS 2 για την παροχή γρήγορου internet στην Ευρώπη

Στάρμερ: «Βαθιά ανήσυχος» από τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα
Ειδήσεις

Στάρμερ: «Βαθιά ανήσυχος» από τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα προγράμματα Έρευνας σε «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα προγράμματα Έρευνας σε «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο τα μακροοικονομικά στοιχεία
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο τα μακροοικονομικά στοιχεία

Πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Εστάλη προληπτικό μήνυμα από το 112
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Εστάλη προληπτικό μήνυμα από το 112

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER

Πίεση στο ΧΑ: Κρίσιμη η συνεδρίαση μετά το rebalancing του MSCI
Σχόλια Αγοράς

Πίεση στο ΧΑ: Κρίσιμη η συνεδρίαση μετά το rebalancing του MSCI

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Συνεδριάζει για την τελική απόφαση

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

Σχόλια Αγοράς
29/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:42

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 17:35

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Ναυτιλία
29/05/2026 - 17:34

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/05/2026 - 17:32

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:21

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:18

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:03

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:00

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 16:57

Δήμας: ΒΟΑΚ και νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών της Κρήτης

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 16:52

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:45

Άρειος Πάγος: Αμετάκλητες οι καταδίκες για την τραγωδία στο Μάτι

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:37

Βρυξέλλες–Βουδαπέστη: Συμφωνία για 16,4 δισ. ευρώ με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:36

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

Magazino
29/05/2026 - 16:33

«Ζεστός» ο Ντε Νίρο για νέα συνεργασία με τον Σκορσέζε

Πολιτική
29/05/2026 - 16:20

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:18

Ισόβια στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της συζύγου το 2024

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:12

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ