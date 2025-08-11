Χρηματιστήριο: Με ράλι Metlen και Aegean ξεπέρασε και τις 2.100 μοναδες

Το ξεκίνημα της εβδομάδας ήταν δυναμικό για το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να σκαρφαλώνει στις 2.101 μονάδες με άνοδο +1,52%, αντίθετα μάλιστα στη ροή των ευρωαγορών που κατέγραψαν απώλειες.
Η μεγάλη ώθηση για το ΧΑ ήρθε από την ΑΡΑΙΓ με άνοδο που έφτασε στο 8%, ενώ σε εντυπωσιακή τροχιά και το δίπολο MTLN και ΜΥΤΙΛ του Μυτιληναίου. Το ακόμα πιο σπουδαίο είναι πως η άνοδος συνοδεύθηκε με τζίρο υψηλό, ιδιαίτερα για τα δεδομένα της εποχής, στα 200 εκατ. ευρώ.
Στις τελευταίες έξι συνεδριάσει ο ΓΔ έχει καταγράψει άνοδο +7,46% και εντός του 2025 τα κέρδη ανέρχονται πια στο+43,31%.
Οι τράπεζες είχαν μία ακόμα καλή συνεδρίαση, ενώ στο ταμπλό ξεχώρισαν ακόμα τα ΕΛΠΕ και η μετοχή της ΑΒΑΞ.