Χρηματιστήριο: Με ράλι Metlen και Aegean ξεπέρασε και τις 2.100 μοναδες

Με τις μετοχές της Aegean και της Metlen να καλπάζουν το Χρηματιστήριο Αθηνών έπιασε ένα ακόμα υψηλό 15ετίας ξεπερνώντας αυτή τη φορά τις 2.100 μονάδες.

Το ξεκίνημα της εβδομάδας ήταν δυναμικό για το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να σκαρφαλώνει στις 2.101 μονάδες με άνοδο +1,52%, αντίθετα μάλιστα στη ροή των ευρωαγορών που κατέγραψαν απώλειες.

Η μεγάλη ώθηση για το ΧΑ ήρθε από την ΑΡΑΙΓ με άνοδο που έφτασε στο 8%, ενώ σε εντυπωσιακή τροχιά και το δίπολο MTLN και ΜΥΤΙΛ του Μυτιληναίου. Το ακόμα πιο σπουδαίο είναι πως η άνοδος συνοδεύθηκε με τζίρο υψηλό, ιδιαίτερα για τα δεδομένα της εποχής, στα 200 εκατ. ευρώ.

Στις τελευταίες έξι συνεδριάσει ο ΓΔ έχει καταγράψει άνοδο +7,46% και εντός του 2025 τα κέρδη ανέρχονται πια στο+43,31%.

Οι τράπεζες είχαν μία ακόμα καλή συνεδρίαση, ενώ στο ταμπλό ξεχώρισαν ακόμα τα ΕΛΠΕ και η μετοχή της ΑΒΑΞ.