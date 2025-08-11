Φινλανδία: Διώξεις κατά πληρώματος ρωσικού «σκιώδους στόλου» για δολιοφθορά καλωδίων
17:36 - 11 Αυγ 2025

Φινλανδία: Διώξεις κατά πληρώματος ρωσικού «σκιώδους στόλου» για δολιοφθορά καλωδίων

Η φινλανδική δικαιοσύνη άσκησε τη Δευτέρα ποινικές διώξεις στον καπετάνιο και δύο αξιωματικούς του δεξαμενόπλοιου Eagle S, το οποίο κατηγορείται για την καταστροφή πέντε τηλεπικοινωνιακών καλωδίων στον Κόλπο της Φινλανδίας. Το πλοίο, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας — ένα δίκτυο γερασμένων, συχνά ανασφάλιστων τάνκερ που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη διεθνών κυρώσεων.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας, παρεμπόδιση επικοινωνιών και άλλα αδικήματα. Από την έναρξη της έρευνας, οι τρεις κατηγορούμενοι τελούν υπό περιοριστικούς όρους και δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οι ίδιοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζουν ότι η Φινλανδία δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς οι ζημιές σημειώθηκαν εκτός των χωρικών της υδάτων, όπως μεταδίδει το Politico.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, προκάλεσε σοβαρές βλάβες σε τέσσερα υποβρύχια καλώδια και μερική διακοπή ενός ακόμη, οδηγώντας και στην κατάσχεση του Eagle S. Το γεγονός αναζωπύρωσε τις φωνές για αυστηρότερα μέτρα κατά του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας.

Στο μεταξύ, το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την προστασία του βυθού και των κρίσιμων επικοινωνιακών υποδομών, μετά και από άλλα παρόμοια περιστατικά στη Βαλτική Θάλασσα — όπως η διακοπή καλωδίου διαδικτύου μεταξύ Φινλανδίας και Γερμανίας τον Νοέμβριο του 2024 και ενός ακόμη μεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

