Στο «φως» το κείμενο της συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
17:45 - 11 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν δημοσίευσαν το κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας, που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ, δεσμευόμενες να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα της άλλης χώρας.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή (8/8) στην Ουάσινγκτον, κατά τη συνάντηση του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, και του πρωθυπουργού της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο.

Το κείμενο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών αναφέρει ότι το Ερεβάν και το Μπακού θα παραιτηθούν από κάθε εδαφική διεκδίκηση έναντι του άλλου, θα απέχουν από τη χρήση βίας και θα δεσμευτούν να σέβονται το διεθνές δίκαιο.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια σταθερή βάση για την εδραίωση μιας αξιόπιστης και διαρκούς ειρήνης, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν που αντικατοπτρίζει τα ισορροπημένα συμφέροντα των δύο χωρών», έγραψε ο Πασινιάν στο Facebook.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση του Λευκού Οίκου, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν τα αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης ενός στρατηγικού διαδρόμου διέλευσης μέσω του Νότιου Καυκάσου, ο οποίος, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, θα ενισχύσει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις και θα επιτρέψει μεγαλύτερες εξαγωγές ενέργειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2025 - 17:53
