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Κόστα: Ενώνουμε δυνάμεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας - Συνάντηση με Ζελένσκι
Ειδήσεις
19:35 - 04 Σεπ 2025

Κόστα: Ενώνουμε δυνάμεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας - Συνάντηση με Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε μετά τη συνάντηση της "Συμμαχίας των Προθύμων" στο Παρίσι ότι οι συμμετέχοντες ενώνουν δυνάμεις για να ενισχύσουν τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι η Συμμαχία είναι όχι μόνο πρόθυμη αλλά και ικανή να στηρίξει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και να ασκήσει περαιτέρω πίεση στη Ρωσία μέσω κυρώσεων. Ο Κόστα ανακοίνωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ για να απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών και να τιμήσει την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση του στο Χ, ο Αντόνιο Κόστα ανέφερε: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας - μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς. Είχαμε μια σημαντική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Η Συμμαχία δεν είναι μόνο πρόθυμη, αλλά και ικανή να ανταποκριθεί. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε το έργο μας για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες».

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας, όπου θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών για να αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.

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