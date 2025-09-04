ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ στην 89η ΔΕΘ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19:23 - 04 Σεπ 2025

Το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ στην 89η ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΤΜΕΔΕ συμμετέχει και φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναν εμβληματικό θεσμό, με ιστορία 100 ετών, που αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στον Υπαίθριο Χώρο C08 (Stand 08), απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) συμμετέχει με κοινό περίπτερο μαζί με τον θεσμικό του εταίρο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), υποδεχόμενο μηχανικούς, επαγγελματίες και φορείς του τεχνικού κόσμου.

Το ΤΕΕ, ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, πρωτοστατεί στην επιστημονική τεκμηρίωση, την προώθηση της καινοτομίας, την ψηφιοποίηση του τεχνικού τομέα της χώρας και την ενίσχυση του ρόλου του μηχανικού στην κοινωνία και την οικονομία.

unnamed 5 2f75d

unnamed 6 eac5a

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας
Επιχειρήσεις

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα
Επιχειρήσεις

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει
Οικονομία

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ