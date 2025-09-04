Το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ στην 89η ΔΕΘ

Το ΤΜΕΔΕ συμμετέχει και φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναν εμβληματικό θεσμό, με ιστορία 100 ετών, που αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στον Υπαίθριο Χώρο C08 (Stand 08), απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) συμμετέχει με κοινό περίπτερο μαζί με τον θεσμικό του εταίρο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), υποδεχόμενο μηχανικούς, επαγγελματίες και φορείς του τεχνικού κόσμου.



Το ΤΕΕ, ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, πρωτοστατεί στην επιστημονική τεκμηρίωση, την προώθηση της καινοτομίας, την ψηφιοποίηση του τεχνικού τομέα της χώρας και την ενίσχυση του ρόλου του μηχανικού στην κοινωνία και την οικονομία.