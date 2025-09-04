Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

Αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι παραβίασε το Σύνταγμα και την ομοσπονδιακή νομοθεσία στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη χωρίς τη συγκατάθεση των τοπικών ηγετών.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σβαλμπ, ισχυρίζεται ότι τα στρατεύματα - πολλά από τα οποία προέρχονται εκτός πολιτείας - έχουν αναπληρωθεί από το γραφείο των Αμερικανών Στρατιωτών και περιπολούν γειτονιές, διεξάγουν έρευνες και κάνουν συλλήψεις, παρά τους ομοσπονδιακούς νόμους που γενικά απαγορεύουν στον στρατό να ενεργεί ως τοπική αστυνομία.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη υπονομεύει την αυτονομία της πόλης, διαβρώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ κατοίκων και αρχών επιβολής του νόμου και βλάπτει την τοπική οικονομία αποθαρρύνοντας τον τουρισμό και βλάπτοντας τις επιχειρήσεις.

«Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την επιβολή του νόμου δεν είναι μόνο περιττή και ανεπιθύμητη, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη και επιβλαβής για την Περιφέρεια και τους κατοίκους της», δήλωσε ο Schwalb. «Σήμερα είναι η Ουάσινγκτον, αλλά αύριο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη πόλη. Έχουμε καταθέσει αυτήν την αγωγή για να τερματίσουμε αυτήν την παράνομη ομοσπονδιακή υπέρβαση».