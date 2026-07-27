Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

Στο Ζάλτσμπουργκ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ υπογράμμισαν τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Αυστρίας σε ζητήματα ενέργειας, μεταναστευτικού, άμυνας, τουρισμού και ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Στόκερ: Η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο μεταρρυθμίσεων για την Ευρώπη – Κομβικός ο ρόλος της στη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων

Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας τόσο για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για την προστασία των εξωτερικών της συνόρων ανέδειξε ο καγκελάριος της Αυστρίας στις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ζάλτσμπουργκ. Παράλληλα, εξήρε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, χαρακτήρισε τη χώρα παράδειγμα επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων για την Ευρώπη και υπογράμμισε ότι Αθήνα και Βιέννη έχουν κοινές επιδιώξεις σε ζητήματα τουρισμού, μετανάστευσης, ανταγωνιστικότητας και διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο η τουριστική συνεργασία Ελλάδας και Αυστρίας

Ο Αυστριακός καγκελάριος ανέφερε ότι ο τουρισμός και ο πολιτισμός αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες, επισημαίνοντας ότι οι ταξιδιωτικές ροές καταγράφουν διαρκή ενίσχυση.

Όπως σημείωσε, περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί επέλεξαν την Ελλάδα για τις διακοπές τους το 2025, ενώ παράλληλα αυξάνεται σταθερά και ο αριθμός των Ελλήνων που επισκέπτονται την Αυστρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κοινός στόχος Αθήνας και Βιέννης είναι η ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου τουριστικού μοντέλου, η επέκταση της τουριστικής περιόδου σε περισσότερους μήνες του έτους και η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο χωρών ως τουριστικών προορισμών.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, στις διμερείς συνομιλίες συμμετείχαν τόσο η υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας όσο και ο υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας στον τουρισμό και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων»

Ξεχωριστή θέση στις δηλώσεις του κατείχε το μεταναστευτικό ζήτημα, με τον καγκελάριο να υπογραμμίζει ότι Ελλάδα και Αυστρία συνεργάστηκαν στενά τα τελευταία χρόνια ώστε να αλλάξει η ευρωπαϊκή προσέγγιση απέναντι στην παράνομη μετανάστευση.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας ότι η ευθύνη αυτή αφορά συνολικά τα κράτη-μέλη.

«Η Ελλάδα έχει να διαδραματίσει έναν ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο και της είμαστε ευγνώμονες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Αυστρία στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια αυτή μέσω της Frontex, έχοντας αποστείλει 15 Αυστριακούς αξιωματικούς στην Ελλάδα για τη συνδρομή στις επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων.

Ο καγκελάριος επανέλαβε ακόμη τη στήριξη της χώρας του στην πλήρη εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ενώ τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας κέντρων επιστροφής (return hubs) για όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Μάλιστα, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα πρώτα τέτοια κέντρα θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027.

«Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη»

Ιδιαίτερα θερμά ήταν τα σχόλια του Αυστριακού καγκελαρίου για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση για τη δημοσιονομική και οικονομική πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης.

Όπως υπογράμμισε, η σταθερή οικονομική ανάπτυξη και η σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αποτελούν ενδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς.

«Η Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, να στηρίξει τη βιομηχανική παραγωγή, να επιταχύνει την τεχνολογική πρόοδο και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς.

Ενέργεια: Μεταρρυθμίσεις για χαμηλότερες τιμές

Ο καγκελάριος στάθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Όπως είπε, κοινή θέση Ελλάδας και Αυστρίας είναι ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευημερίας των επόμενων γενεών.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε το χαμηλό κόστος παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές να μεταφέρεται ουσιαστικά στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πράσινη μετάβαση και η κλιματική πολιτική θα πρέπει να συνδυάζονται με τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Δυτικά Βαλκάνια: Να παραμείνει ανοιχτή η ευρωπαϊκή προοπτική

Αναφερόμενος στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενθαρρυντική την πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο στις ενταξιακές του διαπραγματεύσεις.

Εξέφρασε μάλιστα την αισιοδοξία ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς, ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διατηρήσει ζωντανή την προοπτική ένταξης και των υπόλοιπων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Όπως επισήμανε, η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής ενισχύει τη σταθερότητα και τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και τη συνοχή ολόκληρης της Ευρώπης.

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Μήνυμα για ακόμη στενότερη συνεργασία

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο καγκελάριος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στο Ζάλτσμπουργκ, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες.

Τόνισε ότι Ελλάδα και Αυστρία διατηρούν ήδη μια στενή σχέση συνεργασίας σε πολλούς τομείς και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινή πορεία των δύο χωρών θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει αδρανής απέναντι στην ακριβή ενέργεια» – Παρέμβαση για Μεταναστευτικό, άμυνα και Μέση Ανατολή

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και τη διαχείριση του μεταναστευτικού ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, στο Ζάλτσμπουργκ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια της αδράνειας απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις τόσο στην αγορά ενέργειας όσο και στο μεταναστευτικό.

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«Δεν μπορεί η αδράνεια να είναι η απάντηση στην ενεργειακή κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε ιδιαίτερα στις μεγάλες αποκλίσεις που εξακολουθούν να παρατηρούνται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Όπως επισήμανε, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνονται με τόσο υψηλό ενεργειακό κόστος.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Σε μια θεωρητικά ενιαία αγορά υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών-μελών, σημειώνοντας πως είναι άδικο χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία, που έχουν επενδύσει σημαντικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μην βλέπουν το όφελος αυτό να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ακόμη ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κομβικό ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη, μέσω των νέων ενεργειακών διαδρόμων φυσικού αερίου.

«Η Ελλάδα έχει σχέδια να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο των ενεργειακών διαδρόμων που θα προμηθεύουν φυσικό αέριο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια», σημείωσε.

Κάλεσμα για ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τονίζοντας ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικά βήματα για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάζει να ενεργοποιεί τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

«Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Πρέπει να γίνεται πράξη», υπογράμμισε.

Μεταναστευτικό: «Ώρα για πιο γενναία βήματα στις επιστροφές»

Σημαντικό μέρος των δηλώσεών του αφιέρωσε ο πρωθυπουργός στο μεταναστευτικό, ευχαριστώντας την Αυστρία για τη σταθερή στήριξη των ελληνικών θέσεων.

Υπενθύμισε μάλιστα τη συνδρομή της Βιέννης κατά την κρίση στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020.

«Μαζί με την Αυστρία καταφέραμε να αναγνωριστεί ότι η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευθύνη. Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου του 2020, όταν οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που βρέθηκαν στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η σημαντική μείωση των παράνομων αφίξεων δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για μια ακόμη πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών.

Όπως τόνισε, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου θα πρέπει να γνωρίζουν πριν ακόμη ξεκινήσουν το ταξίδι τους ότι θα επιστρέφονται στις χώρες προέλευσής τους.

«Χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Είναι καιρός για πιο γενναία βήματα. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν φτάσουν στην Ευρώπη, θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Αυτό πρέπει να αποτελεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μήνυμα», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει εξαρχής τη συζήτηση για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής (return hubs), ενώ παράλληλα τόνισε ότι η αυστηρή φύλαξη των συνόρων πρέπει να συνδυάζεται με οργανωμένες και ασφαλείς οδούς νόμιμης μετανάστευσης μέσω διακρατικών συμφωνιών.

«Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματική προστασία των συνόρων, στις επιστροφές και στη νόμιμη μετανάστευση είναι απολύτως αναγκαία», σημείωσε.

Μέση Ανατολή: Στήριξη στα νοικοκυριά και έκκληση για αποκλιμάκωση

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει περίπου 800 εκατ. ευρώ από την έναρξη της κρίσης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Όπως είπε, η Ελλάδα, χάρη στη συνετή δημοσιονομική της πολιτική, διαθέτει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει με έκτακτα μέτρα όταν απαιτείται.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παράταση της επιδότησης για την ενέργεια έως τα τέλη Αυγούστου, εκφράζοντας την ελπίδα να μην καταστεί αναγκαία η λήψη νέων ευρωπαϊκών μέτρων στήριξης.

«Όλοι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μεγαλύτερο πληθωρισμό από αυτόν που αναμέναμε, καθώς αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να επιβληθούν τέλη στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα επιβάρυνε περαιτέρω το διεθνές εμπόριο και τις ενεργειακές αγορές.