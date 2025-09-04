ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσαβδαρίδης (υφυπουργός Ανάπτυξης): Επίσκεψη και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Thrace Polyfilms στην Ξάνθη
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19:15 - 04 Σεπ 2025

Τσαβδαρίδης (υφυπουργός Ανάπτυξης): Επίσκεψη και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Thrace Polyfilms στην Ξάνθη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο της περιοδείας κυβερνητικών στελεχών στη Θράκη, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, επισκέφθηκε εχθές, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, τις εγκαταστάσεις της Thrace Polyfilms A.B.E.E., θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Ευμοίρου Ξάνθης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Υφυπουργός ξεναγήθηκε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για το πλάνο ανάπτυξής της, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και την προσθήκη καινοτόμων γραμμών παραγωγής.

Ο κ. Τσαβδαρίδης συναντήθηκε και συνομίλησε αναφορικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της βιομηχανίας στη Θράκη, με τους κ. κ. Θανάση Δημίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E, Κυριάκο Μαυρομμάτη, Operations Director της Thrace Polyfilms A.B.E.E και Θανάση Ξυνίδη, Νομικό Σύμβουλο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε η στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για τη διατήρηση περισσότερων από 1.000 θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημαντική συμβολή του βιομηχανικού κλάδου στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και του παραγωγικού ιστού της χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς
Ειδήσεις

Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκινά ποινική έρευνα εναντίον της Κουκ
Ειδήσεις

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκινά ποινική έρευνα εναντίον της Κουκ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πως θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της Έκθεσης το Σάββατο 6/9
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πως θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της Έκθεσης το Σάββατο 6/9

Μερτς: Είχαμε υποτιμήσει τον Πούτιν – Ώρα η Ευρώπη να σταθεί δυνατή
Ειδήσεις

Μερτς: Είχαμε υποτιμήσει τον Πούτιν – Ώρα η Ευρώπη να σταθεί δυνατή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες
Πολιτική

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Πλαστικά Θράκης: Διανομή μερίσματος €0,16 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

Πλαστικά Θράκης: Διανομή μερίσματος €0,16 ανά μετοχή

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ
Ειδήσεις

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ