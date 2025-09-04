Τσαβδαρίδης (υφυπουργός Ανάπτυξης): Επίσκεψη και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Thrace Polyfilms στην Ξάνθη

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Υφυπουργός ξεναγήθηκε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για το πλάνο ανάπτυξής της, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και την προσθήκη καινοτόμων γραμμών παραγωγής.
Ο κ. Τσαβδαρίδης συναντήθηκε και συνομίλησε αναφορικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της βιομηχανίας στη Θράκη, με τους κ. κ. Θανάση Δημίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E, Κυριάκο Μαυρομμάτη, Operations Director της Thrace Polyfilms A.B.E.E και Θανάση Ξυνίδη, Νομικό Σύμβουλο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.
Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε η στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για τη διατήρηση περισσότερων από 1.000 θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημαντική συμβολή του βιομηχανικού κλάδου στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και του παραγωγικού ιστού της χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.