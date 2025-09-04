ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξελίξεις για το Λιμάνι της Ουρανούπολης, που εξυπηρετεί το Άγιον Όρος
Ναυτιλία
19:15 - 04 Σεπ 2025

Εξελίξεις για το Λιμάνι της Ουρανούπολης, που εξυπηρετεί το Άγιον Όρος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για το έργο αναβάθμισης του λιμένος της Ουρανούπολης, που είναι και πύλη του Αγίου Όρους!

Την διαβεβαίωση αυτή έλαβε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος από τον Γεν. Γραμματέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ε. Κυριαζόπουλο, τόσο κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο Δημαρχείο, στην Ιερισσό, όσο και στο περιθώριο της χθεσινής επίσκεψης πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου στον Πολύγυρο για επαφές με τους δημάρχους και τους εκπροσώπους φορέων της Χαλκιδικής, επ` ευκαιρία της 89ης ΔΕΘ.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούσαν: η υπουργός Πολιτισμού Λ.Μενδώνη, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θ.Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κ.Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Υγείας, Μ.Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χ.Κέλλας, η υφυπουργός ΤουρισμούΑ.Καραμανλή και οι γενικοί γραμματείς, Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Σ. Χιονίδης, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ε.Μπακογιάννης, Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δ.Παληαρούτα, ΠΔΕ και ΕΠΑ Κ.Οικονόμου, Εργασιακών Σχέσεων Ν.Μηλαπίδης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ε.Κυριαζόπουλος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαρδαλιάς: Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν περισσεύει - Οι νέοι αντιπεριφερειάρχες
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς: Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν περισσεύει - Οι νέοι αντιπεριφερειάρχες

Ζελένσκι: Ζητά «μακροπρόθεσμες εγγυήσεις» και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Ζητά «μακροπρόθεσμες εγγυήσεις» και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Τροχαία ατυχήματα: Μόλις το 54% των Ελλήνων οδηγών φορά ζώνη ασφαλείας - Αύξηση της χρήσης κινητού τηλεφώνου
Ειδήσεις

Τροχαία ατυχήματα: Μόλις το 54% των Ελλήνων οδηγών φορά ζώνη ασφαλείας - Αύξηση της χρήσης κινητού τηλεφώνου

Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας
Εργασιακά

Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη
Πολιτική

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ