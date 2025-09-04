Εξελίξεις για το Λιμάνι της Ουρανούπολης, που εξυπηρετεί το Άγιον Όρος

Εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για το έργο αναβάθμισης του λιμένος της Ουρανούπολης, που είναι και πύλη του Αγίου Όρους!

Την διαβεβαίωση αυτή έλαβε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος από τον Γεν. Γραμματέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ε. Κυριαζόπουλο, τόσο κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο Δημαρχείο, στην Ιερισσό, όσο και στο περιθώριο της χθεσινής επίσκεψης πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου στον Πολύγυρο για επαφές με τους δημάρχους και τους εκπροσώπους φορέων της Χαλκιδικής, επ` ευκαιρία της 89ης ΔΕΘ.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούσαν: η υπουργός Πολιτισμού Λ.Μενδώνη, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θ.Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κ.Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Υγείας, Μ.Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χ.Κέλλας, η υφυπουργός ΤουρισμούΑ.Καραμανλή και οι γενικοί γραμματείς, Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Σ. Χιονίδης, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ε.Μπακογιάννης, Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δ.Παληαρούτα, ΠΔΕ και ΕΠΑ Κ.Οικονόμου, Εργασιακών Σχέσεων Ν.Μηλαπίδης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ε.Κυριαζόπουλος.