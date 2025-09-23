Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές πετρελαίου στη Σαμάρα και το Μπριάνσκ

Ο στρατός της Ουκρανίας πραγματοποίησε επιθέσεις σε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής πετρελαίου στις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο του Κιέβου.

Στη Σαμάρα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν έναν σταθμό παραγωγής που αναμιγνύει ρωσικό πετρέλαιο για την εξαγωγή του κορυφαίου τύπου Urals, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γενικού επιτελείου στο Telegram. Ο σταθμός άντλησης, που συνδέεται με το δίκτυο πετρελαιαγωγών της Ρωσίας στην περιοχή, τροφοδοτεί το λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα και δέχεται, επίσης, μεταφορές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τα ρωσικά λιμάνια και τον αγωγό Druzhba προς τη Γερμανία.

Στο Μπριάνσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν έναν σταθμό παραγωγής κρίσιμης σημασίας για τις ρωσικές στρατιωτικές προμήθειες. Ο σταθμός αποτελεί μέρος της κύριας αποθήκης πετρελαϊκών προϊόντων στον οικισμό Naytopovichi, που έχει δεχτεί αρκετές επιθέσεις φέτος. «Το μέγεθος της ζημιάς βρίσκεται υπό εκτίμηση», πρόσθεσε ο στρατός.

Δεν είναι σαφές εάν οι πρόσφατες επιθέσεις επηρέασαν άμεσα τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. Πηγή που επικαλείται το Reuters ανέφερε ότι οι προμήθειες από το αντλιοστάσιο της Σαμάρα συνεχίστηκαν, αλλά με μειωμένο ρυθμό. Η ρωσική Transneft, που διαχειρίζεται μονοπωλιακά τους πετρελαιαγωγούς, προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν το μήνα τους παραγωγούς ότι ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσουν την παραγωγή μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο λιμένας του Νοβοροσίσκ αναμένεται να φορτώσει το μεγαλύτερο όγκο πετρελαίου των τελευταίων μηνών το Σεπτέμβριο.

Τέλος, σημειώνεται ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στο Telegram ότι κατέστρεψε ουκρανικά drones πάνω από το Μπριάνσκ και τη Σαμάρα. Δεν υπήρξε άμεση δημόσια δήλωση από τη Ρωσία.