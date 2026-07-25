Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία έστειλε ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγεφ, απευθυνόμενος ευθέως στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της σημερινής τους συνάντησής στο Ομσκ της Σιβηρίας.

Σε μια ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση απέναντι στον Ρώσο ηγέτη, ο Τοκάγεφ υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να τερματιστούν και πρότεινε ως πρώτο βήμα το «πάγωμα» της σύρραξης, επισημαίνοντας το ανθρώπινο κόστος του πολέμου.

«Ποια είναι η έξοδος από αυτή την κατάσταση; Κανείς δεν γνωρίζει, καθώς υπάρχουν οι θέσεις των δύο πλευρών. Ωστόσο, υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να παγώσουν όλα αυτά. Είναι λυπηρό, νέοι άνθρωποι πεθαίνουν... Όλο αυτό πρέπει να σταματήσει», ανέφερε ο πρόεδρος του Καζακστάν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τηλεόραση.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής για τη διμερή συνεργασία Ρωσίας και Καζακστάν, με τον Τοκάγεφ να κάθεται δίπλα στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Εξέφρασα την ταπεινή μου γνώμη»

Ο Καζάκος πρόεδρος εξήγησε ότι επέλεξε να διατυπώσει δημόσια τη θέση του, καθώς γνώριζε ότι η παρουσία του στο Ομσκ θα συγκέντρωνε διεθνές ενδιαφέρον.

«Επέλεξα να εκφράσω την ταπεινή μου γνώμη, διότι ο κόσμος γνώριζε ότι θα βρισκόμουν στο Ομσκ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αιτίες της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν είναι σαφείς για πολλούς, ακόμη και για το ίδιο το Καζακστάν.

«Τα αίτια αυτού του πολέμου δεν είναι απολύτως κατανοητά για πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και εμάς. Αντίθετα, στην περίπτωση της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν τα αίτια είναι πιο ξεκάθαρα. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει», ανέφερε.

Πρόταση για επιστροφή στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης

Ο Τοκάγεφ πρότεινε επίσης την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας, καλώντας τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022.

Όπως είπε, η επαναφορά εκείνου του πλαισίου θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη της «τόσο ποθητής ειρήνης».

Η απάντηση Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σχολίασε επί της ουσίας τις προτάσεις του Καζάκου προέδρου κατά τη δημόσια τοποθέτησή του.

Περιορίστηκε να δηλώσει ότι θα ενημερώσει τον Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγεφ για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της κατ' ιδίαν συνάντησής τους.

Το Καζακστάν παραμένει ένας από τους στενότερους συμμάχους της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία. Ωστόσο, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν έχει εκφράσει δημόσια στήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας, διατηρώντας πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στη σύγκρουση.