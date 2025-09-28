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Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD απέτυχε να κερδίσει τρεις «σίγουρους» δήμους
Ειδήσεις
21:55 - 28 Σεπ 2025

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD απέτυχε να κερδίσει τρεις «σίγουρους» δήμους

Reporter.gr Newsroom
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Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) δεν κατάφερε να επικρατήσει σε κανέναν από τους τρεις δήμους που διεκδικούσε στον δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπέστη βαριά ήττα στο ιστορικό προπύργιό του, το Ντόρτμουντ.

Στο Γκελζενκίρχεν, την παραδοσιακή «καρδιά» της σοσιαλδημοκρατίας, η υποψήφια του SPD Αντρέα Χέντσε επικράτησε με 66,9% έναντι του υποψηφίου της AfD Νόρμπερτ Έμεριχ, που περιορίστηκε στο 33,1%. Η πόλη, η οποία πλήττεται από υψηλή ανεργία (14,8% το 2024, το μεγαλύτερο στη Γερμανία), αποτέλεσε επίκεντρο της αντιπαράθεσης για την οικονομική παρακμή της μεταβιομηχανικής περιοχής του Ρουρ.

Στο Ντούιζμπουργκ, η επανεκλογή του δημάρχου Ζέρεν Λινκ (SPD) ήταν σαρωτική, καθώς συγκέντρωσε το 78,6% των ψήφων, αφήνοντας μακριά πίσω τον αντίπαλό του από την AfD, Κάρστεν Γκρος, με 21,4%. Ο κ. Λινκ πιστώθηκε τη σκληρή στάση του απέναντι σε απάτες εις βάρος του κοινωνικού κράτους.

Στο Χάγκεν, ο υποψήφιος του CDU Ντένις Ρεμπάιν κέρδισε με 71,7% τον εκπρόσωπο της AfD Μίχαελ Άιχε, που έλαβε 28,3%.

Το μεγάλο πλήγμα για το SPD ήρθε στο Ντόρτμουντ, όπου έχασε την εξουσία έπειτα από 80 χρόνια. Ο υποψήφιος του CDU Αλεξάντερ Καλούτι, γερμανός πολιτικός λιβανέζικης καταγωγής, επικράτησε με 52,9% του εν ενεργεία δημάρχου των Σοσιαλδημοκρατών Τόμας Βέστφαλ (47,08%). Η ανατροπή αυτή θεωρείται ιστορική και αλλάζει τον πολιτικό χάρτη της περιοχής.

Αντίθετα, στο Ομπερχάουζεν, το SPD κατάφερε να ανακτήσει τον δήμο από το CDU μετά από δέκα χρόνια. Ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών Τόρστεν Μπεργκ επικράτησε με 51% έναντι 49% του νυν δημάρχου Ντάνιελ Σραντς.

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