Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD απέτυχε να κερδίσει τρεις «σίγουρους» δήμους

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) δεν κατάφερε να επικρατήσει σε κανέναν από τους τρεις δήμους που διεκδικούσε στον δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπέστη βαριά ήττα στο ιστορικό προπύργιό του, το Ντόρτμουντ.

Στο Γκελζενκίρχεν, την παραδοσιακή «καρδιά» της σοσιαλδημοκρατίας, η υποψήφια του SPD Αντρέα Χέντσε επικράτησε με 66,9% έναντι του υποψηφίου της AfD Νόρμπερτ Έμεριχ, που περιορίστηκε στο 33,1%. Η πόλη, η οποία πλήττεται από υψηλή ανεργία (14,8% το 2024, το μεγαλύτερο στη Γερμανία), αποτέλεσε επίκεντρο της αντιπαράθεσης για την οικονομική παρακμή της μεταβιομηχανικής περιοχής του Ρουρ.

Στο Ντούιζμπουργκ, η επανεκλογή του δημάρχου Ζέρεν Λινκ (SPD) ήταν σαρωτική, καθώς συγκέντρωσε το 78,6% των ψήφων, αφήνοντας μακριά πίσω τον αντίπαλό του από την AfD, Κάρστεν Γκρος, με 21,4%. Ο κ. Λινκ πιστώθηκε τη σκληρή στάση του απέναντι σε απάτες εις βάρος του κοινωνικού κράτους.

Στο Χάγκεν, ο υποψήφιος του CDU Ντένις Ρεμπάιν κέρδισε με 71,7% τον εκπρόσωπο της AfD Μίχαελ Άιχε, που έλαβε 28,3%.

Το μεγάλο πλήγμα για το SPD ήρθε στο Ντόρτμουντ, όπου έχασε την εξουσία έπειτα από 80 χρόνια. Ο υποψήφιος του CDU Αλεξάντερ Καλούτι, γερμανός πολιτικός λιβανέζικης καταγωγής, επικράτησε με 52,9% του εν ενεργεία δημάρχου των Σοσιαλδημοκρατών Τόμας Βέστφαλ (47,08%). Η ανατροπή αυτή θεωρείται ιστορική και αλλάζει τον πολιτικό χάρτη της περιοχής.

Αντίθετα, στο Ομπερχάουζεν, το SPD κατάφερε να ανακτήσει τον δήμο από το CDU μετά από δέκα χρόνια. Ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών Τόρστεν Μπεργκ επικράτησε με 51% έναντι 49% του νυν δημάρχου Ντάνιελ Σραντς.