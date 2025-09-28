Ανάσα για 500.000 μικρομεσαίους: Έως 120 δόσεις για χρέη στον ΕΦΚΑ εξετάζει η κυβέρνηση

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Ένα νέο σχήμα ρυθμίσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, με στόχο την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα χρέη του, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για πιο «γενναία» μέτρα στήριξης.

Τι αλλάζει με τις δόσεις

Κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου είναι η επέκταση των υφιστάμενων πάγιων ρυθμίσεων:

από τις 24 σε 48 δόσεις και από τις 48 σε 72 δόσεις.

Παράλληλα, εξετάζεται η επανενεργοποίηση της ρύθμισης των 120 δόσεων, ειδικά για όσους είχαν ενταχθεί στο παρελθόν αλλά «κόπηκαν» λόγω αδυναμίας πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτείται προκαταβολή τριών δόσεων για επανένταξη.

Το μέτρο στοχεύει κυρίως περίπου 500.000 οφειλέτες με χρέη έως 10.000 ευρώ, κυρίως μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το σχέδιο προβλέπει τρία βασικά επίπεδα ρύθμισης:

Έως 120 δόσεις για οφειλές έως 10.000 ευρώ.

Έως 72 δόσεις για οφειλές από 10.000 έως 15.000 ευρώ.

Υποχρεωτική καταβολή του 10% των χαμένων δόσεων, ώστε να «ξεκλειδώνει» το δικαίωμα επανένταξης.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής

Για να ενταχθεί κάποιος στη νέα ρύθμιση, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

Το συνολικό ύψος των οφειλών να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (και ειδικά για τον πρώην ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ). Για μεγαλύτερα ποσά, θα απαιτείται εφάπαξ εξόφληση της διαφοράς.

Ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος, ή το 62ο έτος εφόσον διαθέτει 40 έτη ασφάλισης (πραγματικά ή πλασματικά).

Να έχει καταβάλει εισφορές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 20 έτη ασφάλισης ή 6.000 ημέρες εργασίας, ανεξαρτήτως του πρώην φορέα.

Οι τραπεζικές καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ (ή τις 6.000 ευρώ για αποκλειστικούς οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ).

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων, ο ΕΦΚΑ προχωρά στη ρύθμιση και εκδίδει τη σύνταξη. Στη συνέχεια, ένα ποσοστό της σύνταξης θα παρακρατείται ώστε να εξοφλούνται οι δόσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα εισόδημα για τον συνταξιούχο και είσπραξη για τα ταμεία.

Η νέα πρωτοβουλία, αν προχωρήσει, εκτιμάται ότι θα ανακουφίσει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο λουκέτων, αλλά και θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν θα συνδυαστεί και με άλλα μέτρα ρευστότητας που ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων.