Καββαδάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Σε δύο φάσεις οι πληρωμές των αγροτών

Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να εξομαλύνει τις εκκρεμότητες και να αποτρέψει τυχόν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Οργανισμού Γιάννη Καββαδά, άμεσα θα αποπληρωθούν οι ενισχύσεις που αφορούν το 2024 ή και παλαιότερα έτη, ενώ οι φετινές επιδοτήσεις προγραμματίζεται να αποδοθούν μέχρι το τέλος του 2025, αφού προηγηθούν οι αναγκαίοι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Ήδη, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτεί η Κομισιόν, ώστε να εκταμιευτούν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ προς τους δικαιούχους. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η καταβολή έως 400 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις προηγούμενων ετών, που σχετίζονται με καταστροφές από φυσικά φαινόμενα, ασθένειες του ζωικού κεφαλαίου και ενισχύσεις στη βιολογική παραγωγή.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επισήμανε ότι «χωρίς την τήρηση των όρων που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων αλλά και μείωσης των ενισχύσεων για τους αγρότες». Ειδικότερα, από το 2025 θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αριθμού ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ για τους κτηνοτρόφους οι ενισχύσεις θα δίνονται βάσει τιμολογίων, λόγω της δυσκολίας καταμέτρησης ζώων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ξεκαθάρισε πως «πληρωμές χωρίς ενδελεχείς ελέγχους δεν μπορούν να γίνουν, καθώς δεν μπορεί να διακινδυνεύσει η χώρα τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων».