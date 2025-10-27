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Συμφωνία Τουρκίας - Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter - Πανηγυρίζει ο Ερντογάν
Ειδήσεις
21:19 - 27 Οκτ 2025

Συμφωνία Τουρκίας - Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter - Πανηγυρίζει ο Ερντογάν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών για την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon. αξίας 9 δισ. ευρώ. 

Οι υπογραφές της σύμβασης, ήταν το βασικό θέμα στη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκία επιδίωκε εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη συμφωνία και τελικά την πέτυχε αναβαθμίζοντας σημαντικά την αμυντική ισχύ της.

Ο Στάρμερ έκανε λόγο για «μια πολύ καλή ημέρα.. Μόλις καταλήξαμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία για την εξασφάλιση 20.000 βρετανικών θέσεων εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Θεωρούμε αυτή τη συμφωνία ως ένα νέο ορόσημο της σχέσης μας» είπε στις δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση με τον Στάρμερ, ο Ερντογάν.

«Ως στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι, διατηρούμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί για πολλά θέματα που απασχολούν τη διεθνή ατζέντα, πέρα από τα διμερή ζητήματα. Οι σημερινές μας συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εμπορικές και αμυντικές μας σχέσεις. Όπως γνωρίζετε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της χώρας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών αρχικά σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας σχέσεις. Οι αρμόδιοι θεσμοί και οργανισμοί μας λαμβάνουν πολλά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η επικαιροποίηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Εξετάζουμε επίσης ευκαιρίες κοινών επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι που τόσοι πολλοί Βρετανοί πολίτες θεωρούν την Τουρκία δεύτερη πατρίδα τους» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ανάρτηση Ερντογάν με βίντεο «μεγαλειώδους αισθητικής»

Σε πανηγυρικούς τόνους, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανήρτησε βίντεο αισθητικής σαπουνόπερας με slow motion και τους γενίτσαρους της προεδρικής φρουράς, ενώ ακούγεται να μιλά για τη συμφωνία παρουσιάζοντάς τη ως μέγιστη εθνική επιτυχία.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 22:21
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