Αιγαίο: Αναβάθμιση προκλήσεων από την Άγκυρα – Μπαράζ παραβιάσεων και εμπλοκή με οπλισμένα F-16

Νέες παραβιάσεις και παραβάσεις σημειώθηκαν την Πέμπτη (6/8) στον εναέριο χώρο του Αιγαίου εκ μέρους της Άγκυρας, μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam για τη συμμετοχή της στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, συνολικά οκτώ τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Από αυτές, οι δύο πραγματοποιήθηκαν από οπλισμένα μαχητικά F-16 που πετούσαν σε σχηματισμό, ενώ μία από τις παραβιάσεις εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία (εμπλοκή) με ελληνικά μαχητικά.

Παράλληλα, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Αναλυτικά, στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν ένα ζεύγος οπλισμένων F-16 σε σχηματισμό, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας/συλλογής πληροφοριών ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Τα F-16 πραγματοποίησαν δύο παραβιάσεις, το ATR-72 πέντε και τα drones δέκα, ενώ οι παραβάσεις του FIR Αθηνών προήλθαν από ένα F-16, ένα ATR-72 και οκτώ drones.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις πάγιες διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.