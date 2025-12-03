ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Το κρίσιμο διακύβευμα πίσω από την πολιορκία και την πιθανή πτώση του Ποκρόβσκ
Ειδήσεις
11:13 - 03 Δεκ 2025

Ουκρανία: Το κρίσιμο διακύβευμα πίσω από την πολιορκία και την πιθανή πτώση του Ποκρόβσκ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ προκαλεί νέο κύμα αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει λόγο για σημαντική νίκη που θα επιταχύνει τους ρωσικούς στόχους, ενώ η Ουκρανία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως προπαγάνδα, τονίζοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται και ότι άλλες πόλεις μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την Τρίτη (2/12), πριν τη συνάντησή του με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, κάνοντας λόγο για μια σημαντική νίκη έπειτα από μια μακρά στρατιωτική εκστρατεία, εκτιμώντας ότι θα βοηθήσει τη Μόσχα να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους.

Η Ρωσία, που αποκαλεί την πόλη Κρασνοαρμεΐσκ όπως ήταν το όνομά της επί Σοβιετικής Ένωσης, αντιμετώπιζε από τα μέσα του 2024 τη σκληρή αντίσταση των ουκρανικών στρατευμάτων στις προσπάθειές της να καταλάβει το Ποκρόφσκ, άλλοτε επιμελητειακού κέντρου του ουκρανικού στρατού.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι μια πολύ σημαντική κατεύθυνση. Όλοι κατανοούμε ακριβώς πόσο σημαντική», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή από το διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες Δευτέρα από το Κρεμλίνο.

«Θα προσφέρει λύσεις καθώς προχωρούμε με την αποστολή που θέσαμε αρχικά κατά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας τον όρο που προτιμά η Μόσχα για να περιγράψει τη στρατιωτική της εισβολή στην Ουκρανία.

Ουκρανία: Κάνει λόγο για ρωσική προπαγάνδα

Η ρωσική εκδοχή είναι προπαγάνδα, δήλωσε η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση σε ανακοίνωσή της. «Οι μεγαλοστομίες της πολιτικής ηγεσίας του κράτους-επιτιθέμενου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρεται εκεί. Η Ρωσία θέλει με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει τους δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ουκρανοί στρατιωτικοί που μάχονται στο Ποκρόβσκ επιβεβαίωσαν την Τρίτη σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονται. «Καταφέραμε να απωθήσουμε εκ νέου τον εχθρό από ορισμένες θέσεις», δήλωσε ο Ίχορ Ταμπίγεφ, αρχιλοχίας σε αερομεταφερόμενη ταξιαρχία. Ωστόσο, χαρακτήρισε το τμήμα του μετώπου στο Ποκρόβσκ ως «ένα από τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή».

Κινδυνεύουν κι άλλες ουκρανικές πόλεις;

Επόμενοι στόχοι της Ρωσίας θα μπορούσαν να είναι οι βορειότερα gelegen Städten Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ. Είναι οι τελευταίες μεγάλες πόλεις στο Ντονμπάς που ελέγχονται από την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει από το 2014 δημιουργήσει εκεί εκτεταμένες αμυντικές οχυρώσεις.

Η Ρωσία απαιτεί αυτή την περίοδο, στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, η Ουκρανία να τις παραδώσει χωρίς μάχη.

Επίσης, σύμφωνα με ειδικούς, μετά την κατάληψη του Ποκρόβσκ θα ήταν δυνατή και μια μεγαλύτερη ρωσική προέλαση προς τα βορειοδυτικά — δηλαδή προς την περιφέρεια του Ντνιπροπετρόβσκ. Εκεί υπάρχουν λιγότεροι οικισμοί και συνεπώς λιγότερες δυνατότητες για άμυνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας: Η προστασία των ΑμεΑ είναι καθημερινή υποχρέωση της Πολιτείας
Ειδήσεις

Δένδιας: Η προστασία των ΑμεΑ είναι καθημερινή υποχρέωση της Πολιτείας

TITAN: Διάκριση για τη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG
Επιχειρήσεις

TITAN: Διάκριση για τη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG

Πιέσεις στα πορτοφόλια φέρνουν οι αυξήσεις στα κρέατα ενόψει των γιορτών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Πιέσεις στα πορτοφόλια φέρνουν οι αυξήσεις στα κρέατα ενόψει των γιορτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων
Ειδήσεις

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη
Ειδήσεις

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Οικονομία
15/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Πολιτική
15/06/2026 - 11:48

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:43

Optima για ΑΔΜΗΕ: Περιθώριο ανόδου άνω του 27% με «κλειδί» την ΑΜΚ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:35

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Πολιτική
15/06/2026 - 11:34

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 11:33

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 11:28

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:17

Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

Magazino
15/06/2026 - 11:14

Rory Gallagher: 31 χρόνια μετά, η κιθάρα του εξακολουθεί να μιλάει

Ειδήσεις
15/06/2026 - 11:14

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:01

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 10:59

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:54

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/06/2026 - 10:45

Στο χιλιοστό...

Πολιτική
15/06/2026 - 10:40

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Οικονομία
15/06/2026 - 10:39

ICAP CRIF: Η ανεργία υποχωρεί, αλλά οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ