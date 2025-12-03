Ουκρανία: Το κρίσιμο διακύβευμα πίσω από την πολιορκία και την πιθανή πτώση του Ποκρόβσκ

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ προκαλεί νέο κύμα αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει λόγο για σημαντική νίκη που θα επιταχύνει τους ρωσικούς στόχους, ενώ η Ουκρανία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως προπαγάνδα, τονίζοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται και ότι άλλες πόλεις μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την Τρίτη (2/12), πριν τη συνάντησή του με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, κάνοντας λόγο για μια σημαντική νίκη έπειτα από μια μακρά στρατιωτική εκστρατεία, εκτιμώντας ότι θα βοηθήσει τη Μόσχα να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους.

Η Ρωσία, που αποκαλεί την πόλη Κρασνοαρμεΐσκ όπως ήταν το όνομά της επί Σοβιετικής Ένωσης, αντιμετώπιζε από τα μέσα του 2024 τη σκληρή αντίσταση των ουκρανικών στρατευμάτων στις προσπάθειές της να καταλάβει το Ποκρόφσκ, άλλοτε επιμελητειακού κέντρου του ουκρανικού στρατού.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι μια πολύ σημαντική κατεύθυνση. Όλοι κατανοούμε ακριβώς πόσο σημαντική», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή από το διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες Δευτέρα από το Κρεμλίνο.

«Θα προσφέρει λύσεις καθώς προχωρούμε με την αποστολή που θέσαμε αρχικά κατά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας τον όρο που προτιμά η Μόσχα για να περιγράψει τη στρατιωτική της εισβολή στην Ουκρανία.

Ουκρανία: Κάνει λόγο για ρωσική προπαγάνδα

Η ρωσική εκδοχή είναι προπαγάνδα, δήλωσε η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση σε ανακοίνωσή της. «Οι μεγαλοστομίες της πολιτικής ηγεσίας του κράτους-επιτιθέμενου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρεται εκεί. Η Ρωσία θέλει με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει τους δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ουκρανοί στρατιωτικοί που μάχονται στο Ποκρόβσκ επιβεβαίωσαν την Τρίτη σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονται. «Καταφέραμε να απωθήσουμε εκ νέου τον εχθρό από ορισμένες θέσεις», δήλωσε ο Ίχορ Ταμπίγεφ, αρχιλοχίας σε αερομεταφερόμενη ταξιαρχία. Ωστόσο, χαρακτήρισε το τμήμα του μετώπου στο Ποκρόβσκ ως «ένα από τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή».

Κινδυνεύουν κι άλλες ουκρανικές πόλεις;

Επόμενοι στόχοι της Ρωσίας θα μπορούσαν να είναι οι βορειότερα gelegen Städten Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ. Είναι οι τελευταίες μεγάλες πόλεις στο Ντονμπάς που ελέγχονται από την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει από το 2014 δημιουργήσει εκεί εκτεταμένες αμυντικές οχυρώσεις.

Η Ρωσία απαιτεί αυτή την περίοδο, στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, η Ουκρανία να τις παραδώσει χωρίς μάχη.

Επίσης, σύμφωνα με ειδικούς, μετά την κατάληψη του Ποκρόβσκ θα ήταν δυνατή και μια μεγαλύτερη ρωσική προέλαση προς τα βορειοδυτικά — δηλαδή προς την περιφέρεια του Ντνιπροπετρόβσκ. Εκεί υπάρχουν λιγότεροι οικισμοί και συνεπώς λιγότερες δυνατότητες για άμυνα.