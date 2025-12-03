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Πιέσεις στα πορτοφόλια φέρνουν οι αυξήσεις στα κρέατα ενόψει των γιορτών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:00 - 03 Δεκ 2025

Πιέσεις στα πορτοφόλια φέρνουν οι αυξήσεις στα κρέατα ενόψει των γιορτών

Reporter.gr Newsroom
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Το φετινό γιορτινό τραπέζι αναμένεται να κοστίσει ακριβότερα, καθώς οι τιμές των κρεάτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. 

Η αγορά καταγράφει σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωπους με υψηλότερο κόστος τόσο στα κρεοπωλεία όσο και στα σούπερ μάρκετ. Οι ανατιμήσεις αφορούν σχεδόν όλες τις βασικές κατηγορίες κρέατος, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό την πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου.

Αναλυτικότερα, τον περσινό Δεκέμβριο, η γαλοπούλα κόστιζε 11 έως 13 ευρώ το κιλό στα κρεοπωλεία, ενώ στη Βαρβάκειο η τιμή της ήταν 8,99 ευρώ. Για αρνί και κατσίκι, οι τιμές το 2024 κυμαίνονταν στα κρεοπωλεία μεταξύ 12 και 16 ευρώ το κιλό, με τη Βαρβάκειο να δίνει περίπου 10,90 ευρώ. Φέτος, οι ίδιες κατηγορίες αναμένεται να φτάσουν τα 14 έως 17 ευρώ το κιλό. Αύξηση παρατηρείται και στο χοιρινό, που από τα 4–5,50 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος διαμορφώνεται περίπου στα 5,98–6,50 ευρώ. Το κοτόπουλο ολόκληρο εμφανίζει μικρότερη μεταβολή, ανεβαίνοντας από το εύρος των 3,50–5 ευρώ στο 3,50–5,50 ευρώ το κιλό. Πιο έντονη είναι η άνοδος στο μοσχάρι, το οποίο από 12–14,50 ευρώ το κιλό τον Δεκέμβριο του 2024 φτάνει πλέον τα 15,90–19 ευρώ.

Οι αυξημένες τιμές δεν περιορίζονται στα κρεοπωλεία, καθώς και στα σούπερ μάρκετ το κόστος παραμένει υψηλό. Το μοσχάρι πωλείται από 15 έως 20,50 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο νεαρού μοσχαριού Ολλανδίας μπορεί να φτάσει και τα 34,50 ευρώ. Το κοτόπουλο κυμαίνεται μεταξύ 2,99 και 7,30 ευρώ το κιλό, το χοιρινό από 5 έως 13,90 ευρώ, ενώ το αρνί και το κατσίκι κινούνται αντίστοιχα στα 13,60–13,80 ευρώ και 14–14,20 ευρώ. Ακόμη, τα παϊδάκια μπορεί να φτάσουν έως και τα 19 ευρώ το κιλό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deocgq8c9uyx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 11:54
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