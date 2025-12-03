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Δένδιας: Η προστασία των ΑμεΑ είναι καθημερινή υποχρέωση της Πολιτείας
Ειδήσεις
11:07 - 03 Δεκ 2025

Δένδιας: Η προστασία των ΑμεΑ είναι καθημερινή υποχρέωση της Πολιτείας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, τόνισε ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και η πλήρης πρόσβασή τους στην καθημερινότητα αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας σε μόνιμη βάση.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των 7 αξόνων για τη Στρατιωτική Οικογένεια, επισημαίνοντας δράσεις όπως η δημιουργία και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα ΑμεΑ και η αναβάθμιση του Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παίδων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προσφέρονται νέες υπηρεσίες και δομές για ΑμεΑ, με ειδική μέριμνα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ο υπουργός Άμυνας σε μήνυμα του στο Facebook ανέφερε: «H διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και η ανεμπόδιστη πρόσβασή τους σε όλους τους τομείς του καθημερινού βίου, είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε ημέρα.

Στο πλαίσιο των 7 αξόνων για τη Στρατιωτική Οικογένεια υλοποιούμε ένα πλέγμα δράσεων, όπως η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα Άτομα με Αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα.

Αναβαθμίζουμε επίσης το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με ειδικές προδιαγραφές και επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της Στρατιωτικής Οικογένειας που έχουν αυξημένες ανάγκες να απολαμβάνουν εξελιγμένης φροντίδας.

Προσφέρουμε ακόμη νέες υπηρεσίες και δομές ειδικά σχεδιασμένες για ΑμεΑ, με μέριμνα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι ζήτημα ισονομίας. Αφορά όλους μας».

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