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TITAN: Διάκριση για τη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG
Επιχειρήσεις
11:03 - 03 Δεκ 2025

TITAN: Διάκριση για τη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε ως πρότυπο διαφάνειας στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση), λαμβάνοντας το διεθνώς αναγνωρισμένο βραβείο «ESG Transparency Award 2025» από τον Όμιλο EUPD, ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά ινστιτούτα έρευνας αγοράς. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο TITAN λαμβάνει αυτή τη διάκριση, με τη βαθμολογία του να ανεβαίνει από 89% σε 95%, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή του στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Με την κατάκτηση του επιπέδου «Excellence», ο TITAN συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους οργανισμούς της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη διαφανή, τεκμηριωμένη και αξιόπιστη επικοινωνία των επιδόσεών του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Η νέα αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι η διαφάνεια δεν αποτελεί για την εταιρία μια απλή θεωρητική προσέγγιση, αλλά σταθερή επιχειρησιακή πρακτική.

«Η διαφάνεια είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN. «Αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στην ανοιχτή επικοινωνία και στη λογοδοσία. Θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε την πρόοδό μας με διαφάνεια καθώς προωθούμε τις πρωτοβουλίες μας για το κλίμα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον κοινωνικό μας αντίκτυπο και την ισχυρή διακυβέρνηση.»

Ο Steffen Klink, COO του Ομίλου EUPD, σχολίασε: «Συγχαίρουμε τον Τιτάνα για τη σταθερή του προσήλωση στη διαφάνεια των αναφορών ESG. Η ευρεία εφαρμογή διεθνών προτύπων, σε συνδυασμό με τη συνεχή επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες, προϊόντα και λύσεις, αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαφανή επικοινωνία των επιδόσεών του.»

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Τιτάνα στο ESG Summit στις 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιωσιμότητας στη Βόννη, Γερμανία, σε μία εκδήλωση που τιμά οργανισμούς οι οποίοι πρωτοπορούν στη διαφανή επικοινωνία σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης σε 19 κλάδους σε όλη την Ευρώπη.

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