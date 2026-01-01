Ζελένσκι: Έτοιμο το 90% για τη συμφωνία ειρήνης, αλλά το 10% κρίνει τα πάντα

Σε διάγγελμά του για την Πρωτοχρονιά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η συμφωνία ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «έτοιμη κατά το 90%», προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό το 10% που μένει θα κρίνει «τα πάντα, στην πραγματικότητα».

«Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%. Απομένει 10% (...) Αυτό το 10% περιέχει τα πάντα, στην πραγματικότητα. Αυτό το 10% θα κρίνει την τύχη της ειρήνης, την τύχη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε στο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μέσω X. «10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές», πρόσθεσε.

Προφανώς, ο Ζελένσκι εννοεί πως το 10% περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον, αλλά και το μεγάλο ακανθώδες ζήτημα του εδαφικού.

Ο Oυκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η χώρα του θέλει το τέλος του πολέμου και κάνει «τα πάντα» για την ειρήνη, αλλά δεν θα δεχτεί να κλείσει συμφωνία με «οποιοδήποτε τίμημα», επιμένοντας πως η όποια συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει σθεναρές εγγυήσεις ασφαλείας, για την αποτροπή νέας εισβολής της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να συρράψει συμφωνία ειρήνης λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις τόσο της Μόσχας, όσο και του Κιέβου, πλην όμως ακόμη δεν έχει εξευρεθεί συναίνεση για το ζήτημα-κλειδί των ανατολικών περιφερειών, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας.