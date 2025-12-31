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Wall: Χωρίς Santa Rally αλλά με τον S&amp;P 500 να σημειώνει άνοδο 16% το 2025
Χρηματιστήρια
22:01 - 31 Δεκ 2025

Wall: Χωρίς Santa Rally αλλά με τον S&P 500 να σημειώνει άνοδο 16% το 2025

Reporter.gr Newsroom
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H Wall Street δεν είχε το καλύτερο δυνατό τελείωμα για το 2025 με τους κυριότερους δείκτες να σημειώνουν απώλειες. Βέβαια, ο S&P 500 αν και κινήθηκε πτωτικά την Τετάρτη 31/12, ωστόσο ολοκληρώνει το μια εξαιρετικά ισχυρή χρονιά σημειώνοντας άνοδο – ρεκόρ 16%.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς υποχώρησε κατά 0,74% στις 6.845,50 μονάδες, όπως και ο Nasdaq Composite κατά 0,76% στις 23.241,991 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε απώλειες 0,63% στις 48.063,29 μονάδες.

Οι μετοχές διανύουν ένα σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων, αν και οι απώλειες είναι ήπιες. Παρά τη διόρθωση, ο S&P 500 οδεύει προς ετήσια άνοδο 16,39%, την τρίτη συνεχόμενη χρονιά με διψήφια κέρδη. Ο Nasdaq Composite, ενισχυμένος από τον ενθουσιασμό γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, καταγράφει άνοδο 20,36%, ενώ ο Dow βρίσκεται στο +12,97% για το 2025, επηρεασμένος εν μέρει από τη μικρότερη έκθεσή του στον τεχνολογικό κλάδο.

Η εικόνα αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανάκαμψη σε σχέση με την ισχυρή πτώση των αρχών Απριλίου, μετά την ανακοίνωση σαρωτικών δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο S&P 500 είχε τότε βρεθεί κοντά σε επίπεδα «bear market», καταγράφοντας απώλειες σχεδόν 19% από το υψηλό του Φεβρουαρίου και υποχωρώντας κάτω από τις 5.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024.

«Υπήρξαν μαθήματα που πήρε η κυβέρνηση: πιο στοχευμένοι και σταδιακά εφαρμοζόμενοι δασμοί είναι αυτό που μπορεί να απορροφήσει η αγορά», δήλωσε ο Κιθ Μπιουκάναν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Globalt Investments. «Η αγορά, έχοντας βιώσει το 2025, είναι πλέον σε θέση να κοιτάξει πέρα από πιθανές αλλαγές στους δασμούς το 2026, ποντάροντας στο ότι η κυβέρνηση θα θυμάται τα μαθήματα αυτά και ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται διατηρώντας τα περιθώριά τους».

Ωστόσο, η πρόσφατη υποχώρηση προκαλεί κάποια ανησυχία, καθώς οι τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του έτους και οι δύο πρώτες του επόμενου αποτελούν παραδοσιακά μια εποχικά ευνοϊκή περίοδο, το λεγόμενο «ράλι του Άγιου Βασίλη», που συνήθως δίνει μια τελευταία ώθηση στις μετοχές.

Η πρόσφατη κατοχύρωση κερδών ενδέχεται επίσης να προαναγγέλλει αυξημένη μεταβλητότητα. Στρατηγικοί αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του CNBC εκτιμούν ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να καταγράψει και το 2026 διψήφια άνοδο, ωστόσο πολλοί προειδοποιούν ότι η αγορά ενδέχεται να κινηθεί σε στενό εύρος τιμών, καθώς η αύξηση των εταιρικών κερδών θα προσπαθήσει να συμβαδίσει με τις υψηλές αποτιμήσεις.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτέλεσε την κυρίαρχη δύναμη της αγοράς τα τελευταία τρία χρόνια. Το 2023, ο S&P 500 εκτινάχθηκε κατά 24% μετά την εμφάνιση του ChatGPT την προηγούμενη χρονιά, πυροδοτώντας ενθουσιασμό για τις εταιρείες που αναμενόταν να ωφεληθούν από μια τεχνολογική επανάσταση αντίστοιχη με την αυγή του διαδικτύου. Το 2024, ο δείκτης ενισχύθηκε ακόμη 23%.

Το αφήγημα της AI διαφοροποιήθηκε εν μέρει το 2025, καθώς το ράλι άρχισε να διευρύνεται και σε άλλους κλάδους, ενώ ακόμη και μεταξύ των λεγόμενων «Magnificent Seven» υπήρξαν έντονες αποκλίσεις. Η Alphabet ήταν ο μεγάλος νικητής μεταξύ των mega caps, με άνοδο περίπου 65% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι μπορεί να υπερισχύσει της OpenAI. Αντίθετα, η Amazon υστέρησε, με κέρδη λίγο πάνω από 5%.

Παράλληλα, αρκετές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων εκτός των μεγάλων τεχνολογικών μετοχών κατέγραψαν καλύτερες επιδόσεις. Τα εμπορεύματα είχαν ιδιαίτερα καλή χρονιά, με τον χρυσό να ενισχύεται πάνω από 63% και το ασήμι περίπου κατά 140%.

«Βλέπουμε αλλαγές στα εσωτερικά της αγοράς που δείχνουν ότι το 2026 θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό από το 2025, ίσως περισσότερο απ’ ό,τι τα έτη 2023 και 2024», ανέφερε ο Μπιουκάναν. «Η αγορά θα καθοδηγείται περισσότερο από θεμελιώδη μεγέθη, λιγότερο εξαρτημένα από τη νομισματική πολιτική και τις επενδύσεις σε υποδομές AI».

Μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, ο Dow και ο S&P 500 βρίσκονταν επίσης σε τροχιά να κλείσουν τον μήνα με κέρδη. Ο Dow καταγράφει άνοδο περίπου 1% τον Δεκέμβριο, βαδίζοντας προς τον όγδοο συνεχόμενο ανοδικό μήνα — το μεγαλύτερο σερί από το 2018. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,4%, επίσης για όγδοο συνεχόμενο ανοδικό μήνα. Αντίθετα, ο Nasdaq κινείται σχεδόν αμετάβλητος σε μηνιαία βάση.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/12/2025 - 23:24
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