Διεθνείς αντιδράσεις για τον αποκλεισμό 37 ΜΚΟ από τη Γάζα: Προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική κατάρρευση

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί σε διεθνές επίπεδο η απόφαση του Ισραήλ να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας 37 ανθρωπιστικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εάν δεν συμμορφωθούν με νέο καθεστώς καταγραφής προσωπικού. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την Πέμπτη, προκαλώντας ανησυχία σε ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ΜΚΟ και παλαιστινιακές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, οι οργανώσεις που δεν θα παραδώσουν λίστες με τα ονόματα των Παλαιστινίων εργαζομένων τους θα δουν τις άδειες λειτουργίας τους να ανακαλούνται από την 1η Ιανουαρίου, ενώ θα υποχρεωθούν να τερματίσουν πλήρως τη δράση τους έως την 1η Μαρτίου. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην αποτροπή δραστηριοποίησης ατόμων ή φορέων που συνδέονται με «εχθρικούς παράγοντες ή την τρομοκρατία».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Διασποράς, Γκιλάντ Τσβικ, δήλωσε ότι οι οργανώσεις είχαν στη διάθεσή τους δέκα μήνες για να συμμορφωθούν, υποστηρίζοντας πως η άρνησή τους δεν είναι τυχαία. Όπως ανέφερε, ορισμένες από αυτές «εμπλέκονται ή διατηρούν σχέσεις με τη Χαμάς», η επίθεση της οποίας στις 7 Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Γάζα.

Στη λίστα των οργανώσεων που στοχοποιούνται περιλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένοι ανθρωπιστικοί φορείς, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, η CARE, η World Vision και η Oxfam. Παρά την προθεσμία έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι ισραηλινές αρχές εκφράζουν αμφιβολίες ότι οι ΜΚΟ θα αλλάξουν στάση την τελευταία στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε ότι η αναστολή της δράσης των οργανώσεων θα πλήξει σοβαρά τη διανομή ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικής βοήθειας σε έναν πληθυσμό που ήδη βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Η Ευρωπαία Επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ τόνισε ότι ο ισραηλινός νόμος για την εγγραφή των ΜΚΟ «δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην παρούσα μορφή του» και ζήτησε την άρση όλων των εμποδίων στην ανθρωπιστική πρόσβαση.

Από την πλευρά του ΟΗΕ, ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ χαρακτήρισε την απειλή αναστολής των δραστηριοτήτων δεκάδων οργανώσεων «εξωφρενική», εκτιμώντας ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω μια ήδη αφόρητη ανθρωπιστική κατάσταση. Κάλεσε, μάλιστα, τα κράτη να ασκήσουν άμεση πίεση στο Ισραήλ ώστε να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απέρριψαν τις κατηγορίες περί απασχόλησης ατόμων με δεσμούς με ένοπλες οργανώσεις, υπογραμμίζοντας ότι εφαρμόζουν αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους και συμμορφώνονται πλήρως με το διεθνές δίκαιο. Η οργάνωση τόνισε ότι η απαίτηση για παράδοση λιστών προσωπικού χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών.

Παράλληλα, οι MSF προειδοποίησαν ότι η εγγραφή τους στο Ισραήλ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή, θα αναγκαστούν να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη έως την 1η Μαρτίου 2026, δηλώνοντας αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε νομικό και διπλωματικό μέσο για την ανατροπή της απόφασης.

Την ανησυχία τους εξέφρασαν και οι υπουργοί Εξωτερικών δέκα χωρών, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπογραμμίζοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική. Σύμφωνα με τα στοιχεία τους, 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται άμεσα στέγη, πάνω από τις μισές υγειονομικές δομές υπολειτουργούν και περίπου 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια.

Η Χαμάς χαρακτήρισε το μέτρο «εγκληματική συμπεριφορά», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την ανθρωπιστική βοήθεια ως μέσο πολιτικού εκβιασμού. Αντίστοιχα, ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί, έκανε λόγο για «επικίνδυνο προηγούμενο», εντάσσοντας την απόφαση σε ένα ευρύτερο μοτίβο περιορισμών που υπονομεύουν τη διεθνή ανθρωπιστική δράση.

Τέλος, σύμφωνα με την COGAT, περίπου 4.200 φορτηγά εισέρχονται εβδομαδιαίως στη Γάζα στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο μόλις 100 έως 300 από αυτά μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης αν τεθεί σε εφαρμογή ο αποκλεισμός των ΜΚΟ.