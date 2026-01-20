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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον τζίρο βιομηχανίας τον Νοέμβριο
Ειδήσεις
12:21 - 20 Ιαν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον τζίρο βιομηχανίας τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση 0,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

*Αύξηση κατά 18,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

*Αύξηση κατά 0,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Αύξηση κατά 1,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

*Μείωση κατά 0,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 7,2% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

Αναλυτικότερα:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 7,2%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

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Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Νοεμβρίου 2025

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Νοεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2024

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,7% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 Αύξηση κατά 18,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

 Αύξηση κατά 0,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 Αύξηση κατά 1,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

 Μείωση κατά 0,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνόςΝοεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2024

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 1,2% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

 Αύξηση κατά 6,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση προήλθε από την μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

 Αύξηση κατά 1,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Νοεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 0,2% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

 Μείωση κατά 0,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., κατασκευής ειδών ένδυσης.

 Αύξηση κατά 36,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 Μείωση κατά 10,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

 Αύξηση κατά 6,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

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IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Νοεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 7,2% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 Μείωση κατά 7,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

 Αύξηση κατά 12,8 % του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 Μείωση κατά 7,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

 Μείωση κατά 6,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 12:26
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