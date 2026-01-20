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Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους
Ειδήσεις
12:06 - 20 Ιαν 2026

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε το πρωί της Τρίτης (20/1) έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για την εκδήλωση έντονης κακοκαιρίας από την Τετάρτη (21/1) έως και το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1).

Σύμφωνα με το δελτίο, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρά βροχομετρικά φαινόμενα και καταιγίδες αναμένονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (21/1) σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, ενώ από το απόγευμα της ίδιας ημέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Αιγαίο. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν την Πελοπόννησο -κυρίως τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αργολίδα και την Κορινθία- έως το απόγευμα της Τετάρτης. Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι έως και το απόγευμα.

Κατά τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, έντονα καιρικά φαινόμενα θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διαρκέσουν από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, ενώ στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα και πιο επικίνδυνα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως το μεσημέρι αναμένονται χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά της Πελοποννήσου, κυρίως στην Αρκαδία, την Αχαΐα και την Κορινθία. Μέχρι το απόγευμα, έντονες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, καθώς και στη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα. Στη Θεσσαλία τα χιόνια θα εκδηλωθούν τόσο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όσο και κατά τόπους σε πεδινές, ενώ στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το απόγευμα.

Στην κεντρική Μακεδονία οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το μεσημέρι έως το απόγευμα, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης θα εκδηλωθούν από το απόγευμα έως και το βράδυ. Ιδιαίτερα έντονες χιονοπτώσεις προβλέπονται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και στους νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Τέλος, θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ θα πνέουν έως το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα διατηρηθούν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

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