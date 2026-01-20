Λαβρόφ: Η Γροιλανδία δεν αποτελεί φυσική προέκταση της Δανίας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Τρίτη (20/1) ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί «φυσικό μέρος» της Δανίας και ότι το πρόβλημα των πρώην αποικιακών εδαφών γίνεται όλο και πιο οξύ.

Οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται μέσα στην τεταμένη ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της επιμονής του Αμερικανού προέδρου να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ και των απειλών για επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτάσσονται στα σχέδια του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρώσος ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανέφερε πως η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Γροιλανδίας και ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού.

Σε ένα άλλο ζήτημα, ο Λαβρόφ δήλωσε, επίσης, ότι τα σχέδια της προέδρου της Μολδαβίας για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επανένωση με τη Ρουμανία θα ήταν καταστροφικά για την κρατική υπόσταση της Μολδαβίας.

Σημειώνεται πως η πρόεδρος της χώρας, Μαία Σάντου, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ψηφίσει υπέρ της ενοποίησης με τη γειτονική Ρουμανία, εάν διεξαχθεί δημοψήφισμα, προκειμένου να προστατεύσει τη Μολδαβία από τις πιέσεις της Ρωσίας. Η Ρουμανία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία δεν βλέπει κανένα λόγο να σταματήσει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν και θα συνεχίσει να το κάνει όποτε το κρίνει σκόπιμο, παρά τις απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις.