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Ρωσία: Κλείνει τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε – Αντίποινα για τις κινήσεις της Γερμανίας
Ειδήσεις
12:10 - 03 Σεπ 2026

Ρωσία: Κλείνει τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε – Αντίποινα για τις κινήσεις της Γερμανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε που λειτουργούν στη χώρα, ως αντίδραση στην απόφαση της Γερμανίας να τερματίσει τη λειτουργία του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου Russian House στο Βερολίνο, καθώς και ενός ρωσικού προξενείου στη Βόννη.

«Τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε στη Ρωσία φυσικά θα κλείσουν, από τη στιγμή που το πολιτιστικό μας κέντρο εκδιώχθηκε», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

Ο Λαβρόφ παρουσίασε το κλείσιμο των γερμανικών πολιτιστικών δομών στη Ρωσία ως αντίμετρο στις αποφάσεις του Βερολίνου, το οποίο προχώρησε στο κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόννη και του Russian House. Το τελευταίο είχε αποτελέσει επί σειρά ετών ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία των πολιτιστικών δεσμών ανάμεσα στη Ρωσία και τη μεταπολεμική Γερμανία.

Νέα ένταση στις σχέσεις Βερολίνου – Μόσχας

Η απόφαση του Βερολίνου ελήφθη μετά την ολοκλήρωση έρευνας από τις γερμανικές αρχές, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την αποτυχημένη επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον προηγούμενο μήνα.

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι η Μόσχα είναι πιθανό να κλιμακώσει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσε τα μέτρα κατά των ρωσικών δομών στη Γερμανία.

Παράλληλα, το Βερολίνο αποφάσισε να ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους για Ρώσους πολίτες.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, έχει απορρίψει κάθε εμπλοκή στην υπόθεση του drone. Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι γερμανικές αρχές βασίστηκαν σε εκτίμηση και όχι σε αποδεικτικά στοιχεία. «Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το drone έμοιαζε με αυτά που χρησιμοποιεί η Ρωσία και, με βάση αυτή την υπόθεση, έλαβαν την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιορίζεται η γερμανική πολιτιστική παρουσία στη Ρωσία

Για πολλές δεκαετίες, το Ινστιτούτο Γκέτε αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους γερμανικούς πολιτιστικούς φορείς στη Ρωσία. Η δραστηριότητά του περιλάμβανε την προώθηση της γερμανικής γλώσσας, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, διαλέξεις και δράσεις πολιτιστικών ανταλλαγών.

Η παρουσία του Ινστιτούτου, ωστόσο, είχε ήδη περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας επιδεινώθηκαν δραματικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η νέα αντιπαράθεση γύρω από τους πολιτιστικούς φορείς προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην ευρύτερη διπλωματική σύγκρουση Ρωσίας και Γερμανίας. Οι αμοιβαίες κυρώσεις και οι περιορισμοί μεταξύ των δύο πλευρών διευρύνονται πλέον σε τομείς που ξεπερνούν τα ζητήματα ασφάλειας και οικονομίας, επηρεάζοντας και τις πολιτιστικές σχέσεις.

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