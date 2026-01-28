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ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε «φλερτάρει» τον Τραμπ και ανοίγει ρήγμα με την Ευρώπη
Ειδήσεις
17:21 - 28 Ιαν 2026

ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε «φλερτάρει» τον Τραμπ και ανοίγει ρήγμα με την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ συγκρούεται με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η στρατηγική του να «καλοπιάσει» τον Ντόναλντ Τραμπ αφήνει βαθιά τραύματα στη Συμμαχία.

Ο Μαρκ Ρούτε έχει μία και μοναδική προτεραιότητα ως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ: να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ από το να τινάξει τη Συμμαχία στον αέρα.

Αυτή η εμμονή, όμως, τον φέρνει πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση με τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τις οποίες συνεργαζόταν επί χρόνια — και αφήνει το ΝΑΤΟ λαβωμένο, ακόμη κι αφού κατάφερε να αποτρέψει τον Τραμπ από το να προχωρήσει στις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, όπως μεταδίδει το Politico.

Η ένταση φάνηκε ξεκάθαρα τη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ο Ρούτε υπερασπίστηκε ωμά την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στη Συμμαχία.
«Αν κάποιος εδώ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη συνολικά μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ας συνεχίσει να ονειρεύεται», δήλωσε. «Δεν μπορεί».

Η αντίδραση ήταν άμεση — και οργισμένη.
«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε», απάντησε μέσω Χ ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ».

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ναταλί Λουαζό μίλησε για «ντροπιαστική στιγμή». «Δεν χρειαζόμαστε έναν ζηλωτή του Τραμπ. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται εξισορρόπηση ανάμεσα στις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές προσπάθειες», είπε.

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο Ισπανός ευρωβουλευτής Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ:
«Είστε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ή ο γενικός γραμματέας που εκπροσωπεί όλα τα μέλη της Συμμαχίας;» ρώτησε σε έντονο τόνο.

Η σύγκρουση αποκαλύπτει ένα βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ: από τη μία, η πεποίθηση του Ρούτε ότι μόνο κρατώντας τον Τραμπ “μέσα” μπορεί να επιβιώσει η Συμμαχία· από την άλλη, ο αυξανόμενος φόβος στην Ευρώπη ότι αυτή η στρατηγική αδειάζει το ΝΑΤΟ από το περιεχόμενό του.

Καθώς ο Ρούτε προσπαθεί να κρατήσει τις ΗΠΑ όσο το δυνατόν πιο κοντά, ανοίγει μέτωπο με Ευρωπαίους αξιωματούχους που πλέον μιλούν ανοιχτά για αυτόνομες ευρωπαϊκές δομές ασφαλείας — ακόμη και για ευρωπαϊκό στρατό πέρα από το ΝΑΤΟ.

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι της Συμμαχίας, μιλώντας ανώνυμα στο POLITICO, περιγράφουν έναν ικανό διαχειριστή κρίσεων, που πέτυχε μια προσωρινή νίκη στη Γροιλανδία, αλλά με κόστος τη βαθύτερη ευρωπαϊκή ανησυχία για το μέλλον του ΝΑΤΟ.

«Είμαστε μια συμμαχία 32 κρατών, όχι ένα κλαμπ “ΗΠΑ συν 31”», σχολίασε ένας ΝΑΤΟϊκός διπλωμάτης, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση Ρούτε «μπάλωμα» που έχει αποξενώσει συμμάχους.

Παρά την κριτική, υποστηρικτές του Ρούτε επιμένουν ότι «παραδίδει αποτελέσματα». Το ΝΑΤΟ συμφώνησε πέρυσι στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 — εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα είχε συμβεί χωρίς την πίεση του Τραμπ.

Όμως, η τακτική της δημόσιας κολακείας προς τον Αμερικανό πρόεδρο — από το να τον αποκαλεί «μπαμπά» μέχρι τα μηνύματα θαυμασμού που διέρρευσαν — γεννά ένα επικίνδυνο ερώτημα:

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η υποχώρηση, χωρίς να διαλυθεί η ίδια η Συμμαχία που προσπαθεί να σώσει;

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