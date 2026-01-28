Μακρόν: Υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας Δανίας και Γροιλανδίας - Το ΝΑΤΟ σε Επαγρύπνηση στην Αρκτική

Η Γαλλία τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Δανίας και της Γροιλανδίας, τόνισε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, και τον Γροιλανδό πρωθυπουργό, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες πραγματοποιούν περιοδεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με πρώτη στάση στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική, ως απάντηση στις βλέψεις της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να βρίσκεται σε «ενισχυμένη επαγρύπνηση», προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.

«Τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για την Αρκτική φέτος και να δείξει στρατηγική αφύπνιση, με αφορμή τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Μακρόν, τονίζοντας τη σημασία του συντονισμού των ευρωπαϊκών δυνάμεων για την προστασία των εδαφών και των συμφερόντων της περιοχής.

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, χαιρέτισε τη γαλλική στήριξη και συμφώνησε στην ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας, Δανίας και Γροιλανδίας, ενόψει των αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Αρκτική, όπου τα στρατηγικά και ενεργειακά συμφέροντα πολλαπλασιάζονται.