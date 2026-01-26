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Ρούτε: Όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ ονειρεύεται
Ειδήσεις
18:58 - 26 Ιαν 2026

Ρούτε: Όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ ονειρεύεται

Reporter.gr Newsroom
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Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε (26/1), δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατέληξαν σε δύο βασικούς άξονες συνεργασίας, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη Γροιλανδία. Όπως διευκρίνισε, ο ένας από αυτούς τους άξονες εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Συμμαχίας.

Μιλώντας σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ρούτε εξήγησε ότι ο πρώτος άξονας αφορά την ενίσχυση του ρόλου του ΝΑΤΟ στη συλλογική άμυνα της Αρκτικής. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να αναληφθεί μεγαλύτερη ευθύνη από τη Συμμαχία, προκειμένου να αποτραπεί η αυξανόμενη παρουσία και επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ έχει σαφή ηγετικό ρόλο.

Ο δεύτερος άξονας, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, δεν μπορεί να περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ και αφορά τη συνέχιση των πολιτικών και διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, ο Ρούτε απέρριψε την άποψη ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να διασφαλίσει την άμυνά της χωρίς τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσοι το πιστεύουν «ονειρεύονται». Υπογράμμισε ότι, σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο, οι ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες, φτάνοντας ακόμη και σε επίπεδα της τάξης του 10% του ΑΕΠ, ενώ θα απαιτούνταν και η ανάπτυξη αυτόνομης πυρηνικής αποτρεπτικής ικανότητας, με κόστος δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αλληλένδετη, σημειώνοντας πως η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, όπως και οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Ρούτε εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση στο Ιράν, κάνοντας λόγο για καταστολή διαδηλώσεων και υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί, παρότι δεν εμπίπτει άμεσα στην επιχειρησιακή αποστολή της Συμμαχίας.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το ΝΑΤΟ δεν προτίθεται να εμπλακεί άμεσα σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις στο Ιράν απαιτούν διεθνή προσοχή και παρακολούθηση.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση μεταξύ των συζητήσεων για την Ουκρανία και εκείνων που αφορούν τη Γροιλανδία. Προειδοποίησε, επίσης, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επωφελούνταν από τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αμυντικής δομής εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ

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