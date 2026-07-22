Ο Μασκ ετοιμάζει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της Οδύσσειας μέσω του Grok

Ο Ίλον Μασκ έσπασε επιτέλους τη σιωπή του για την «Οδύσσεια» - τουλάχιστον από τότε που κυκλοφόρησε η επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και άρχισε να καταρρίπτει διάφορα ρεκόρ στο box office.

Όπως σημειώνει το Variety, o μεγιστάνας της τεχνολογίας και πρόσφατα ανακηρυχθείς τρισεκατομμυριούχος - ο οποίος πριν από την πρεμιέρα της ταινίας είχε αφιερώσει αρκετό χρόνο ασκώντας κριτική στο Νόλαν για τις επιλογές που έκανε στο καστ - έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του Grok Imagine θα δημιουργήσει μια «ιστορικά ακριβή» κινηματογραφική εκδοχή μεγάλου μήκους του αρχαίου ελληνικού ποιήματος του Ομήρου.

Σημείωσε δε ότι η δική του εκδοχή της «Οδύσσειας» μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα είναι έτοιμη έως το τέλος του 2026, - ακριβώς δηλαδή στην ώρα για την περίοδο των βραβείων.

«Πριν από το τέλος αυτής της χρονιάς, το Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία μεγάλου μήκους για την Οδύσσεια, η οποία θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», έγραψε ο Μασκ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο διάρκειας τριών λεπτών, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, για την «Οδύσσεια», το οποίο είχε δημοσιεύσει χρήστης του X.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN July 22, 2026

Ωστόσο, δεδομένου ότι στην «Οδύσσεια» εμφανίζονται Κύκλωπες, τέρατα με έξι κεφάλια και μια μάγισσα που μεταμορφώνει ναυτικούς σε γουρούνια, το κατά πόσο οποιαδήποτε μεταφορά του έργου - είτε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη είτε όχι - μπορεί να θεωρηθεί «ιστορικά ακριβής» είναι πιθανό να αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης, όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά το Variety.

Πιθανότατα, ο Μασκ αναφερόταν στο ζήτημα της φυλετικής εκπροσώπησης, καθώς υπήρξε η πιο προβεβλημένη φωνή που άσκησε κριτική στην επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο είχε γράψει ότι «ο Κρις Νόλαν είναι ένας αντι-λευκός ρατσιστής», υποστηρίζοντας ότι επέλεξε τη Νιόνγκο μόνο επειδή «θέλει τα βραβεία».

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, το γεγονός ότι το καστ της ταινίας μικρού μήκους που δημοσίευσε στο X με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης αποτελείται αποκλειστικά από λευκούς ηθοποιούς φαίνεται να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις προτιμήσεις του Μασκ.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο Μασκ είχε επίσης υποστηρίξει τρανσφοβικές αναρτήσεις σχετικά με τον Έλιοτ Πέιτζ, τον οποίο πολλοί αρχικά θεωρούσαν ότι θα υποδυόταν τον Αχιλλέα. Αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι ο Πέιτζ υποδύεται τον Σίνωνα.

Τεράστια ήδη η εμπορική επιτυχία της «Οδύσσειας»

Να σημειωθεί ότι παρά τις επικρίσεις του Μασκ για την «Οδύσσεια» πριν από την κυκλοφορία της, η ταινία έχει εξελιχθεί σε τεράστια επιτυχία για τη Universal και φαίνεται ότι οδεύει προς το να γίνει η εμπορικότερη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν μέχρι σήμερα.

Η ταινία σημείωσε εντυπωσιακά έσοδα 264 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της και αναμένεται να συνεχίσει τη δική της «οδύσσεια» στις κινηματογραφικές αίθουσες τις επόμενες εβδομάδες.