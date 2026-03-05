Αντιπρόεδρος Λαϊκού Κόμματος Τουρκίας: Η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο σε Αιγαίο και Κύπρο

Ο Γιανκί Μπαγτζίογλου, αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν αντέδρασε επαρκώς.

Στην ανάρτησή του στο Χ ζητά να αντιμετωπιστεί η «ντε φάκτο κατάσταση» διπλωματικά και επί τόπου, ενώ προτείνει την ανάπτυξη πλοίων και αεροσκαφών σε συντονισμό με τις αρχές του ψευδοκράτους (ΤΔΒΚ) για την ασφάλειά του.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για «παραβιάσεις που σημειώνονται τόσο στο νησί της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος» για τις οποίες η Τουρκία δεν πρόβαλε αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις της.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μπαγτζίογλου στο Χ αναφέρει: «1. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Ελλάδα συνεχίζεται εδώ και χρόνια.

2. Η Τουρκία δεν μπόρεσε να εγείρει αποτελεσματικά και επαρκώς τις αντιρρήσεις της σχετικά με τις παραβιάσεις που σημειώνονται τόσο στο νησί της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος.

3. Αλλά τώρα υπάρχει μια ντε φάκτο κατάσταση. Αυτή η ντε φάκτο κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διπλωματικών οδών και επί τόπου.

4. Για την ασφάλεια της ΤΔΒΚ, οι αναπτύξεις πλοίων και αεροσκαφών θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις αρχές της ΤΔΒΚ».

Οι δηλώσεις Μπαγτζίογλου έρχονται κλιμακώνοντας την ένταση που καλλιεργεί τις τελευταίες ώρες η Άγκυρα μετά την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το γεγονός ότι η χώρα μας επέλεξε να εγκαταστήσει πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο.