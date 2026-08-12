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Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.
Επιχειρήσεις
17:20 - 12 Αυγ 2026

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Κέρδη-ρεκόρ άνω των 184 δισ. δολαρίων κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2026 το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, καθώς η ισχυρή άνοδος των τεχνολογικών μετοχών στην Ασία και ο γενικότερος ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έδωσαν σημαντική ώθηση στο χαρτοφυλάκιό του.

Το Norges Bank Investment Management (NBIM), που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, ανακοίνωσε κέρδη άνω των 1,75 τρισ. νορβηγικών κορωνών, με την απόδοση του πρώτου εξαμήνου να διαμορφώνεται στο 9,4%. Η συνολική αξία του fund ανέρχεται πλέον σε περίπου 2,34 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Το ταμείο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990, με στόχο να επενδύει τα έσοδα της Νορβηγίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σήμερα έχει συμμετοχές σε περισσότερες από 7.000 εταιρείες σε πάνω από 50 χώρες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1,5% του συνόλου των εισηγμένων μετοχών παγκοσμίως.

Καταλύτης για τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου ήταν κυρίως ο τεχνολογικός κλάδος. «Chips, chips, chips, chips», σχολίασε χαρακτηριστικά ο CEO του NBIM, Νίκολαϊ Τάνγκεν, δείχνοντας τις μετοχές που ξεχώρισαν. Στις κορυφαίες θέσεις βρίσκονται εταιρείες όπως η Samsung, SK Hynix, TSMC, ASML, Intel και Nvidia, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο των ημιαγωγών στο παγκόσμιο επενδυτικό story της AI.

Περίπου το 40% του χαρτοφυλακίου είναι τοποθετημένο σε αμερικανικές μετοχές, με τις Nvidia, Apple και Microsoft να αποτελούν τις μεγαλύτερες συμμετοχές. Μάλιστα, το fund διαθέτει περίπου 1,3% της Nvidia, αξίας 61,8 δισ. δολαρίων, και 1,2% της Apple, αξίας 52,7 δισ. δολαρίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επένδυση στη SpaceX. Το νορβηγικό fund αποκάλυψε ότι κατείχε στο τέλος Ιουνίου ποσοστό 0,05% της εταιρείας, αξίας άνω του 1,2 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, διατηρεί περίπου 1% της Tesla, αξίας 15,7 δισ. δολαρίων, παρά την κατά καιρούς τεταμένη σχέση του Τάνγκεν με τον Έλον Μασκ.

Η εντυπωσιακή επίδοση, πάντως, δεν εξαλείφει τους κινδύνους. Το fund έχασε 2,6% στο πρώτο τρίμηνο, καθώς οι αγορές πιέστηκαν από τις ανησυχίες για την αποτίμηση της AI και τις γεωπολιτικές εντάσεις, πριν καταγράψει άλμα 15,98% στο δεύτερο τρίμηνο.

Ο Τάνγκεν προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι Νορβηγοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεγάλες διακυμάνσεις. «Μπορεί το fund να εξαφανιστεί; Η απάντηση είναι ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι καμία χώρα στην ιστορία δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει μια μεγάλη οικονομική περιουσία για πάντα.

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